Chypre lorgne les chars Merkava d’Israël pour remplacer ses vieux blindés russes

Chypre veut moderniser son armée et met la pression sur Israël pour acheter des chars Merkava. Objectif : se débarrasser de vieux blindés russes devenus trop compliqués à entretenir. Un dossier militaire sur fond de vieille brouille avec la Turquie.

En bref

Le journal chypriote Phileleftheros, repris par le Jerusalem Post (13 août 2026), affirme que Chypre veut acheter des chars Merkava israéliens.

Ces chars remplaceraient les T-80 russes, difficiles à entretenir à cause des sanctions contre la Russie.

Israël hésite : une partie du gouvernement préfère garder ces chars pour sa propre armée.

Chypre aurait dit non aux chars Leopard proposés par la Grèce, jugés dépassés.

L’île est coupée en deux depuis 1974 et les négociations avec la Turquie sont au point mort.

Pourquoi Chypre veut changer ses chars

Aujourd’hui, la Garde nationale chypriote roule avec des T-80, des chars fabriqués en Russie. Le problème : depuis les sanctions et la brouille avec Moscou, c’est devenu très difficile d’obtenir des pièces de rechange et des munitions [1]. Résultat, ces chars coûtent cher et deviennent peu fiables. Chypre cherche donc un remplaçant, et son favori s’appelle le Merkava, le char emblématique de l’armée israélienne [1].

Deux raisons expliquent ce choix, selon la presse chypriote : les terrains d’Israël et de Chypre se ressemblent, et les deux pays sont proches, ce qui simplifie l’entretien et la logistique [1].

Israël dit-il oui ?

Pas si simple. D’après le Jerusalem Post, le gouvernement israélien est partagé : certains veulent bien vendre, d’autres préfèrent garder les Merkava pour l’armée israélienne [1]. D’autres médias ajoutent une explication : Israël produit ces chars pour ses propres besoins militaires, ce qui limite ce qu’il peut céder [3]. Les discussions avaient d’ailleurs été mises en pause après le 7 octobre 2023 [1].

Et le Leopard grec, alors ?

La Grèce avait proposé des chars Leopard 1A5 (entre 75 et 90 exemplaires évoqués). Mais après les avoir inspectés, Chypre les a jugés dépassés et pas à la hauteur de ses besoins, même en solution d’attente [3][4]. Le blindé français Jaguar a aussi été cité parmi les pistes [5].

Israël, un fournisseur de plus en plus présent

Ce n’est pas la première fois que Chypre se tourne vers Israël. En 2024, l’île a reçu un système de défense antiaérienne israélien, le Barak MX [9][10]. Et fin 2025, Israël, la Grèce et Chypre ont signé un accord de coopération militaire pour 2026, avec des exercices communs [7][8]. Petit à petit, Israël devient un partenaire clé de la défense chypriote.

La Turquie, jamais très loin

Impossible de comprendre ce dossier sans parler de la Turquie. Depuis 1974, Chypre est coupée en deux : le nord est occupé et administré par une « République turque de Chypre du Nord » reconnue par la seule Turquie [9]. Le président chypriote résume la situation en disant que son pays doit se défendre « parce que nous sommes un pays sous occupation » et un membre de l’Union européenne [1].

En 2026, l’ONU a bien tenté de relancer les discussions, mais c’est le blocage : Chypre veut une île fédérale réunifiée, la Turquie défend une solution à deux États séparés [11][12]. À cela s’ajoutent les disputes sur le gaz au large de l’île, que se disputent Turquie, Chypre et Grèce [13]. Un vrai cul-de-sac diplomatique.

Le vrai et le pas sûr

Confirmé : l’intérêt de Chypre pour le Merkava, le rejet du Leopard grec, la livraison du Barak MX en 2024, l’accord militaire de fin 2025, la division de l’île et le blocage des négociations (plusieurs sources indépendantes).

À prendre avec des pincettes : le détail des débats au sein du gouvernement israélien vient d’un seul journal chypriote, et aucun contrat de vente n’est signé à ce jour.

FAQ

Chypre a-t-elle déjà acheté les chars Merkava ?

Non. Pour l’instant, c’est un souhait et des pressions rapportés par la presse. Rien n’est signé [1].

Pourquoi ne pas garder les chars russes ?

Parce qu’avec les sanctions, Chypre ne peut plus se procurer facilement les pièces et munitions nécessaires [1].

Israël va-t-il accepter de vendre ?

Ce n’est pas décidé. Le gouvernement israélien est divisé et privilégie ses propres besoins militaires [1][3].

Quel rapport avec la Turquie ?

Chypre se réarme face à une île divisée depuis 1974 et à des tensions persistantes avec la Turquie, notamment sur le gaz offshore [12][13].

Références

Jerusalem Post — « Cyprus ramping up pressure on Tel Aviv while eyeing Israel’s Merkava tanks », 13 août 2026. https://www.jpost.com/defense-and-tech/article-905462 Anadolu Agency — « Greek Cypriot administration to replace Russian T-80U tanks with Israel’s Merkava », 2026. https://www.aa.com.tr/en/europe/greek-cypriot-administration-to-replace-russian-t-80u-tanks-with-israels-merkava/3086795 Cyprus Mail — « Cyprus rejects Greek Leopard tanks in favour of Israel’s Merkava », 10 août 2026. https://cyprus-mail.com/2026/08/10/cyprus-rejects-greek-leopard-tanks-in-favour-of-israels-merkava Greek City Times — « Cyprus Turns Down 90 Greek Leopard Tanks », 11 août 2026. https://greekcitytimes.com/2026/08/11/cyprus-rejects-greece-leopard-tanks-merkava-t80/ Sigmalive English — « Cyprus seeks Jaguar armoured vehicles as pressure over Merkava tanks grows », 2026. https://en.sigmalive.com/cyprus-seeks-jaguar-armoured-vehicles-as-pressure-over-merkava-tanks-grows/ Jerusalem Post — « Trilateral work plan Israel, Greece, Cyprus », déc. 2025. https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-881604 Cyprus Mail — « Trilateral defence plan sealed », 29 déc. 2025. https://cyprus-mail.com/2025/12/29/trilateral-defence-plan-sealed-force-rumours-rebuffed Times of Israel — « Cyprus takes delivery of air defense system from Israel », 2024. https://www.timesofisrael.com/cyprus-takes-delivery-of-air-defense-system-from-israel-report-says/ Army Recognition — « Cyprus modernizes air defense with Israeli Barak MX », 2024. https://www.armyrecognition.com/archives/archives-land-defense/land-defense-2024/cyprus-modernizes-air-defense-capabilities-with-new-israeli-barak-mx-surface-to-air-missile-system Euronews — « UN chief Guterres to convene new Cyprus talks », 29 juil. 2026. https://www.euronews.com/my-europe/2026/07/29/un-chief-guterres-to-convene-new-talks-on-ending-cyprus-decades-long-conflict Turkish Minute — « Erdoğan rejects Cyprus plans that sideline Turkish Cypriot rights », 30 juil. 2026. https://turkishminute.com/2026/07/30/erdogan-rejects-cyprus-plans-that-sideline-turkish-cypriot-rights/ ECFR — « Eastern Mediterranean gas: Testing the field ». https://ecfr.eu/special/eastern_med/gas_fields

Par Patrick Lancier — Rubrique News



