Intelligence artificielle : le 2 août, l’Europe passe des promesses aux sanctions

Longtemps annoncé, longtemps discuté, le règlement européen sur l’intelligence artificielle — l’« AI Act » — franchit une étape décisive le 2 août 2026. À cette date, une nouvelle salve d’obligations devient applicable, et surtout la Commission européenne récupère de véritables pouvoirs de contrôle sur les modèles d’IA les plus puissants. Autrement dit : la phase pédagogique se termine, celle des comptes commence.

Ce qui change concrètement

Adopté en 2024, l’AI Act s’applique par vagues successives. Les premières interdictions (notation sociale, manipulation…) sont entrées en vigueur début 2025, et les règles visant les modèles dits « à usage général » — les grands modèles de langage type ChatGPT, Gemini ou Claude — ont suivi en août de la même année. Le 2 août 2026 marque un cap supplémentaire : la plupart des obligations restantes deviennent effectives, dont l’encadrement des systèmes dits « à haut risque » et, point capital, l’activation du pouvoir de sanction de la Commission.

Concrètement, Bruxelles pourra désormais exiger des informations des fournisseurs de modèles, demander l’accès à ces modèles pour les évaluer, et même ordonner le retrait de systèmes jugés dangereux. La surveillance des obligations de transparence — celles qui imposent, par exemple, de signaler qu’un contenu a été généré par une IA, d’étiqueter les « deepfakes » ou d’indiquer clairement qu’on discute avec un robot conversationnel — passe entre les mains des autorités nationales de chaque État membre.

Des amendes qui donnent le vertige

Ce qui rend l’échéance sérieuse, ce sont les montants en jeu. Le règlement prévoit des amendes pouvant atteindre 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise pour les infractions les plus graves — un barème calqué, en plus salé, sur celui du RGPD. De quoi faire réfléchir les géants américains de la tech comme les start-up européennes.

Pour accompagner le mouvement, la Commission a publié un « code de bonnes pratiques » destiné aux fournisseurs de modèles à usage général. Non contraignant mais fortement encouragé, ce code sert de mode d’emploi pour se mettre en règle : documentation technique, respect du droit d’auteur, résumé des données d’entraînement. Plusieurs grands acteurs ont indiqué vouloir s’y conformer, tandis que d’autres traînent des pieds, jugeant les exigences trop lourdes.

L’Europe entre protection et compétitivité

Derrière ce calendrier se joue un débat de fond. D’un côté, les défenseurs du texte y voient la première grande tentative mondiale d’encadrer une technologie qui progresse plus vite que les lois, avec l’ambition de protéger les citoyens sans étouffer l’innovation. De l’autre, une partie de l’industrie et certains gouvernements estiment que ces règles risquent de faire fuir les investissements et de creuser le retard européen face aux États-Unis et à la Chine. Ces derniers mois, plusieurs voix ont réclamé un report, voire un allègement, du dispositif. À ce jour, aucun délai n’a été adopté : le calendrier initial reste la règle.

Ce qu’il faut retenir

Pour le grand public, l’AI Act n’a rien d’abstrait. C’est lui qui, demain, obligera une plateforme à préciser qu’une vidéo est truquée, une entreprise à vous dire quand un algorithme décide de votre dossier de crédit, ou un assistant en ligne à admettre qu’il n’est pas humain. Le 2 août ne provoquera pas de bouleversement visible du jour au lendemain — la mise en conformité prendra des mois. Mais il transforme un texte de loi en réalité opérationnelle, avec, pour la première fois, un gendarme européen doté de vrais moyens d’action. L’intelligence artificielle entre dans l’âge adulte réglementaire.