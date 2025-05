Une faillite évitable révélée trop tard

Exane Intégrale : un fonds UCITS de BNP Exane dont la chute soulève des interrogations sur le rôle de PwC

L’effondrement du fonds Exane Intégrale, pourtant encadré par le régime européen UCITS, a pris de court de nombreux investisseurs. Ce sinistre financier pose aujourd’hui des questions sérieuses quant à l’efficacité des mécanismes de contrôle et de surveillance, et notamment quant au rôle des auditeurs externes dans la validation des états financiers.

PwC, cabinet en charge de la mission d’audit, se trouve désormais au cœur des critiques, certains observateurs estimant que leur intervention n’aurait pas permis d’identifier ou de prévenir les risques systémiques ayant conduit à la défaillance du fonds.

Des obligations légales potentiellement méconnues

L’évaluation du contrôle interne et des risques aurait été lacunaire selon plusieurs analyses

La mission d’audit d’un fonds d’investissement impose aux commissaires aux comptes d’exercer des diligences étendues, incluant une revue critique des dispositifs de contrôle interne, des méthodes de gestion des risques, ainsi que du processus de détermination des valeurs liquidatives.

S’agissant du fonds Exane Intégrale, il est permis de s’interroger sur le niveau d’exhaustivité de ces diligences : il n’aurait été conduit ni vérification approfondie du dispositif de gestion des risques, ni évaluation documentée de la fiabilité du calcul des valeurs liquidatives — éléments pourtant vitaux pour la protection des porteurs de parts.

BNP Exane et PwC : une confiance fragilisée

Les choix d’audit auraient pu contribuer à dissimuler des faiblesses structurelles

Le cabinet PwC n’aurait pas relevé un ensemble de carences systémiques au sein d’Exane Asset Management et du dépositaire BNP Paribas Securities Services. En validant les états financiers sans réserve, les auditeurs auraient conféré une apparence de solidité à un ensemble dont la structure interne présentait des vulnérabilités majeures.

Il est ainsi possible que la signature de PwC ait conféré une garantie infondée, de nature à rassurer, à tort, les investisseurs sur la situation réelle du fonds.

Une illusion de conformité réglementaire ?

L’audit sans réserve pourrait avoir renforcé une perception erronée de stabilité

En délivrant une opinion sans réserve sur les comptes du fonds Exane Intégrale, PwC aurait involontairement renforcé une illusion de conformité réglementaire et de robustesse financière.

Cette validation a concouru à entretenir un climat de confiance chez les porteurs de parts, alors même que des risques majeurs n’avaient pas été correctement identifiés et révélés.

Une perte de confiance aux conséquences lourdes

Des investisseurs désormais en quête de réponses face à une chaîne de responsabilités complexes

La défaillance du fonds Exane Intégrale a engendré des pertes substantielles pour les investisseurs, et la question de la responsabilité — tant du gestionnaire, du dépositaire que de l’auditeur — est désormais soumise à l’examen critique des acteurs du marché.

Il appartiendra aux autorités compétentes de déterminer si les procédures en place ont été respectées, et si les différentes parties ont agi avec la diligence attendue dans un cadre aussi sensible que celui de la gestion d’un fonds UCITS.

Sources officielles et références

Les documents suivants permettent d’étayer les constats évoqués dans cet article, en toute transparence :

