Lisbonne, 20 août : ELYA a bien lancé ses trois scans — le détail marché s’arrête à 07 h 30

Par Patrick Lancier

TL;DR — Le fichier d’état d’ELYA, lu en lecture seule le 21 août 2026 vers 03 h 05 (heure d’Israël), porte last_daily_run = 2026-08-20 et horodate les trois fenêtres de Lisbonne du même jour : 07 h 30, 14 h 30 et 22 h 00. Le seul contenu de marché sourcé est le scan white de 07 h 30 : bitcoin en hausse de 7 à 8 % vers ~69 000 $, régime BREAKOUT à 85 %, et un long XLMUSDT clôturé à +4,05 %. Les deux autres runs sont confirmés à l’horloge, pas au carnet. Le suivi live est sur elya.news.

ELYA, livre algorithmique Salamandre × TELMAD sur perpétuels USDT Bybit, tourne sur trois créneaux lisboètes. Dans elya_state.json, last_scheduled_runs porte scan_0730, scan_1430 et scan_2200 à la date 2026-08-20, et last_daily_run aussi. Autrement dit : le run quotidien du 20 août et ses trois slots ont bien été lancés.

Le telegram du 20 août à 07 h 30 (Lisbonne) est, à cette heure, la seule source de prix. Il situe le bitcoin à +7–8 % vers ~69k et classe le régime en BREAKOUT 85 %. Un trade y est chiffré : XLMUSDT, long, quantité 1 839, entrée 0,1631, sortie 0,1697, +4,05 %.

Les picks du scan full de 14 h 30 et du white de 22 h 00 ne sont pas dans le dossier sourcé. On ne les invente pas. Pour la NAV, le PnL 24 h et les positions ouvertes, la référence publique est https://elya.news/. Au moment où ces lignes ont été écrites, ces champs affichaient encore un tiret ou « Chargement… ». Ce papier ne les remplace pas.

Sources

Scan ELYA, Telegram Salamandre TELMAD / ELYA SCAN, 20 août 2026, 07 h 30 Lisbonne (white)

/opt/bybit-bots/elya_state.json, last_scheduled_runs et last_daily_run, lecture seule, 21 août 2026 ~03 h 05 IDT

Tableau de bord live : elya.news