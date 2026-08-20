Vaccin mRNA contre le mélanome : Merck et Moderna publient une phase 3 positive

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — France 24, avec l’AFP, le 19 août 2026 à 14 h 11, écrit que Merck et Moderna ont annoncé mercredi des résultats positifs de dernière phase d’un vaccin expérimental à ARNm contre le cancer de la peau, chez des patients atteints de mélanome avancé déjà opérés. Le communiqué joint, cité par l’AFP, parle de la « première lecture positive de phase 3 pour une thérapie anticancer basée sur l’ARNm ». L’association avec le Keytruda de Merck a amélioré la survie sans récidive « de manière statistiquement significative » par rapport au Keytruda seul, sans publication de données chiffrées. L’essai porte sur plus de 1 100 personnes. Les laboratoires situent le mélanome à plus de 330 000 nouveaux cas dans le monde en 2022. Ce n’est pas un cours de Bourse. Ce n’est pas une autorisation. Ce n’est pas une guérison.

Que dit le communiqué joint, et que ne dit-il pas en chiffres ?

L’AFP, via France 24, date l’annonce à mercredi. Merck et Moderna parlent d’un vaccin thérapeutique expérimental à ARNm, chez des patients déjà opérés d’un mélanome avancé. La phrase du communiqué joint, telle que l’AFP la porte, est étroite : première lecture positive de phase 3 pour une thérapie anticancer basée sur l’ARNm. La combinaison avec le Keytruda de Merck a amélioré la survie sans récidive « de manière statistiquement significative » contre le Keytruda seul. France 24 souligne l’absence de données numériques dans cette annonce. Cet article n’en invente pas. Pas de hazard ratio de phase 3. Pas de pourcentage de survie de phase 3. Pas de nombre de décès dans l’essai.

Le communiqué de Merck, le 19 août 2026 à 6 h 45 EDT, nomme l’essai : phase 3 INTerpath-001, intismeran autogene (V940 / mRNA-4157) associé au KEYTRUDA, mélanome de stade IIB-IV complètement réséqué. Critère principal : survie sans récidive (RFS). Critère secondaire clé : survie sans métastase à distance (DMFS). Les deux sont atteints à une analyse intérimaire préspécifiée. Merck ajoute : première phase 3 positive pour une thérapie néoantigénique individualisée et pour une thérapie anticancer à ARNm ; première phase 3 avec une amélioration cliniquement significative par rapport au KEYTRUDA seul en adjuvant après résection. La sécurité est dite cohérente, sans nouveau signal. Ces formulations sont celles du laboratoire. Elles ne remplacent pas un tableau de phase 3. Le tableau n’est pas dans le dossier public de mercredi.

Qui sont les patients, et que change l’association au Keytruda ?

France 24 / AFP : plus de 1 100 personnes. Merck : 1 137 patients randomisés 2:1. NCT05933577. Ce sont des patients déjà opérés, un mélanome de stade IIB-IV complètement réséqué dans le communiqué Merck. Le vaccin expérimental n’est pas présenté, dans ces pièces, comme un substitut au Keytruda : il est associé au Keytruda, contre le Keytruda seul. L’AFP insiste sur le gain de survie sans récidive, statistiquement significatif, sans le chiffrer. Le laboratoire parle d’amélioration cliniquement significative en adjuvant. Deux langues, une même limite : mercredi, le patient n’a pas un pourcentage de phase 3 à lire. Il a un critère atteint, et une étude qui continue.

Merck écrit que l’étude se poursuit pour la survie globale (OS). CNBC, le 19 août, le confirme, et cite Bancel : « It’s a big moment for medicine, a big moment for patients. » C’est une citation. Ce n’est pas un certificat de guérison. France 24 ajoute que les sociétés présenteront les données dans un congrès médical et entameront des démarches auprès des autorités en vue d’une approbation. Une démarche n’est pas une AMM. Aucune de ces sources n’annonce une autorisation.

Combien de cas de mélanome, et que feront les laboratoires ensuite ?

Les laboratoires, via France 24 / AFP, situent le mélanome à plus de 330 000 nouveaux cas dans le monde en 2022. Merck, pour les États-Unis, estime pour 2026 environ 112 000 nouveaux cas et plus de 8 500 décès. CNBC rappelle que le mélanome représente environ 1 % des cancers de la peau, mais la grande majorité des décès par cancer de la peau. Ces trois chiffres sont d’épidémiologie, pas des événements de l’essai INTerpath-001. Cet article n’invente pas de décès dans l’essai.

La suite, dans les sources, n’est pas un calendrier d’AMM. C’est un congrès, des démarches, et une OS encore en cours. Le patient opéré d’un mélanome de stade IIB-IV, tel que Merck le décrit, entre dans un essai adjuvant. Mercredi, il a une phase 3 positive sur la RFS et la DMFS, sans tableau. Il n’a pas une guérison déclarée. Il n’a pas un médicament autorisé. Il a un signal, sourcé, et des chiffres que mercredi n’a pas publiés.

FAQ

Les laboratoires ont-ils publié des chiffres de phase 3 mercredi ?

Non. France 24 / AFP souligne l’absence de données numériques. Le communiqué joint parle d’une amélioration statistiquement significative de la survie sans récidive, sans tableau. Cet article n’invente pas de hazard ratio de phase 3.

Combien de patients l’essai compte-t-il ?

France 24 / AFP : plus de 1 100 personnes. Merck : 1 137 patients randomisés 2:1, essai INTerpath-001, NCT05933577, mélanome de stade IIB-IV complètement réséqué.

Est-ce une autorisation, ou une guérison ?

Non. L’AFP écrit que les sociétés entameront des démarches auprès des autorités en vue d’une approbation. Une démarche n’est pas une AMM. Aucune source n’annonce une guérison.

D’où vient le chiffre de 330 000 cas ?

Des laboratoires, via France 24 / AFP : plus de 330 000 nouveaux cas de mélanome dans le monde en 2022. Ce n’est pas un événement de l’essai.

L’essai est-il terminé pour la survie globale ?

Non. Merck écrit que l’étude continue pour la survie globale (OS). CNBC le confirme. Mercredi, les critères atteints sont la RFS et la DMFS, à une analyse intérimaire préspécifiée.

Sources

« Par Patrick Lancier »



