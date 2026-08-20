Dette américaine : le seuil des 40 000 milliards de dollars est franchi

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — France 24, avec l’AFP, écrit que la dette du Trésor américain atteint 40 047 milliards de dollars après la dernière émission de bons mardi. Les chiffres ont été publiés mercredi 19 août par le ministère des Finances. C’est la première fois que la barre des 40 000 milliards est franchie. Le Bureau du Congrès pour le budget (CBO) anticipait jusqu’ici 39 400 milliards d’ici la fin de l’année. Le rendement des bons à 30 ans a atteint mardi son plus haut depuis 2007. Ce n’est pas un défaut. C’est un seuil.

D’où vient le chiffre 40 047 milliards ?

France 24 le date : publication mercredi, après l’émission de mardi. Le ministère des Finances est la source. La hausse vient, selon le même article, d’emprunts liés à la santé et à la sécurité sociale, et des intérêts payés. Plus rapide que prévu : le CBO tablait sur 39 400 milliards d’ici la fin d’année. L’écart n’est pas un verdict de crise. C’est un dépassement de prévision, sourcé.

Le même papier situe les coûts d’emprunt à des niveaux plus vus depuis des années, sur fond d’inflation, de conflit au Moyen-Orient et de flambée des prix de l’énergie. Mardi, le 30 ans américain a touché son plus haut depuis 2007. Mercredi, le Trésor a annoncé de plus larges rachats d’obligations à long terme à compter de septembre. France 24 écrit que cela a rassuré les investisseurs et détendu les taux. Pas de niveau de taux publié ici.

Que disent Riedl et Quakenbush — sans en faire un oracle ?

Jessica Riedl, Brookings Institution, citée par France 24 : « Il est bien connu que l’État fédéral a un rythme de déficit qui n’est pas soutenable. » Elle situe les déficits autour de 6 % à 7 % du PIB, contre 3 % à 4 % qui inquiétaient autrefois. « Cela a rendu les marchés plus nerveux. » Caleb Quakenbush, Bipartisan Policy Center, auprès de l’AFP : la trajectoire n’a pas été abordée par le Congrès ni par les administrations de manière « significative ou durable », de quoi poser de sérieux défis en cas de nouvelle crise. Ce sont des citations. Ce n’est pas un scénario chiffré de krach.

France 24 : la dette a plus que doublé depuis la crise de 2008 et représente un ratio d’environ 125 % du PIB. Les analystes rappellent qu’il n’existe pas de niveau d’endettement par rapport au PIB qui déclenche automatiquement une crise, et que la dette détenue par le public — hors créances intra-gouvernementales — est l’indicateur le plus suivi. Riedl : les seuils psychologiques alertent les marchés.

Que promettait Washington, que dit France 24 de l’écart ?

Donald Trump a promis, lors de ses deux mandats, de couper dans les dépenses et de réduire le déficit annuel. Scott Bessent visait 3 % du PIB, selon France 24. Le déficit s’est creusé ces derniers mois, notamment à cause du remboursement des droits de douane aux entreprises, annulés par la Cour suprême en février. Les réductions d’impôts et les dépenses militaires, en particulier liées au conflit avec l’Iran, « ont aussi englouti de nombreux milliards de dollars ». France 24 ne donne pas un montant pour l’Iran. Cet article n’en invente pas.

FAQ

Quel est le chiffre exact publié ?

40 047 milliards de dollars, après l’émission de mardi, chiffres du ministère des Finances publiés mercredi 19 août, selon France 24 / AFP.

Le CBO avait-il prévu ce seuil en 2026 ?

Non. Il anticipait 39 400 milliards d’ici la fin d’année, toujours selon France 24.

Y a-t-il un défaut ?

Non. France 24 décrit un seuil franchi, des taux élevés, des rachats d’obligations à partir de septembre. Pas un défaut.

Quel ratio au PIB France 24 avance-t-il ?

Près de 125 % du PIB, dette plus que doublée depuis 2008.

Bessent a-t-il atteint 3 % de déficit ?

France 24 écrit que c’était son objectif, et que le déficit s’est creusé ces derniers mois.

Sources

« Par Patrick Lancier »



