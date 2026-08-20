Kiev : au moins 12 morts dans une attaque de missiles, selon Reuters

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — Reuters, le 20 août 2026 à 08 h 55 (Daniel Flynn et Jekaterīna Golubkova, version française Camille Raynaud), écrit que la Russie a lancé tôt jeudi une attaque de missiles balistiques contre Kyiv. Les autorités ukrainiennes, sur Telegram, font état d’au moins 12 morts et d’une trentaine de blessés. Vitali Klitschko, maire de la capitale, dit que sept personnes sont mortes dans une frappe sur un immeuble d’habitation à Solomyanka et décrète le deuil vendredi. Deux autres quartiers ont aussi été touchés : installations non résidentielles, entrepôts, une école et un hôpital pour enfants endommagés. Cet article n’ajoute aucun autre chiffre de morts.

Que s’est-il passé tôt jeudi à Kiev, selon Reuters ?

La dépêche Reuters reprise par Boursorama, horodatée 08 h 55, décrit une attaque de missiles balistiques lancée tôt jeudi contre Kyiv. Un témoin de Reuters dit avoir entendu plus d’une douzaine d’explosions dans la capitale. L’armée de l’air ukrainienne, toujours selon Reuters, affirme que la Russie a lancé des dizaines de missiles balistiques, de croisière et hypersoniques, ainsi que 168 drones, au cours de la nuit. Volodimir Zelensky, sur X, parle d’une attaque de grande envergure préparée de longue date, combinant ces vecteurs « dans le but de causer le plus de dégâts possible aux infrastructures civiles ».

Reuters précise que la Russie a intensifié ses attaques aériennes ces derniers mois, cherchant à tirer parti d’une pénurie critique d’intercepteurs dont souffre Kyiv pour abattre des missiles balistiques. Zelensky a réitéré sa demande de missiles intercepteurs. Ces phrases appartiennent à la dépêche. Elles ne sont pas un décompte d’intercepteurs livrés, ni un verdict sur le succès de la défense.

Combien de morts à Solomyanka, et que dit Vitali Klitschko ?

Le bilan d’ensemble, dans Reuters, est celui des autorités ukrainiennes sur Telegram : au moins 12 morts, une trentaine de blessés. Klitschko, cité par la même dépêche, situe sept de ces morts dans une frappe sur un immeuble d’habitation du quartier de Solomyanka. Il déclare vendredi journée de deuil. Les 12 et les 7 viennent de Reuters : les 12 des autorités ukrainiennes, les 7 du maire. Cet article ne les additionne pas une seconde fois, et ne les fusionne pas avec un bilan antérieur d’une autre agence.

Reuters n’écrit pas, dans cette dépêche de 08 h 55, le nom des victimes ni l’étage frappé. Elle n’écrit pas non plus qu’un juge a tranché. Le deuil de vendredi est une décision du maire, rapportée par Reuters, pas une statistique supplémentaire. Un lecteur qui transformerait « au moins 12 » en un total définitif sortirait de la source. Le « au moins » reste le mot des autorités, tel que Reuters le porte à 08 h 55.

Quels autres quartiers et quels bâtiments ont été touchés ?

Klitschko, toujours sur Telegram et toujours via Reuters, ajoute que deux autres quartiers de la ville ont également été frappés. Y ont été endommagés, selon cette même citation : des installations non résidentielles, des entrepôts, une école et un hôpital pour enfants. Reuters ne nomme pas ces deux quartiers dans la dépêche française de 08 h 55. Cet article ne les invente pas.

Les services d’urgence ukrainiens, écrit Reuters, ont diffusé une vidéo montrant des militaires luttant contre un incendie dans un bâtiment de la capitale et aidant des personnes à évacuer des installations détruites pendant la nuit. C’est une vidéo d’évacuation et d’incendie, pas un second bilan. Le ministère russe de la Défense, sur Telegram, dit avoir ciblé des installations produisant des composants pour drones, un dépôt militaire et un centre logistique dans la région de Kyiv. Zelensky, lui, parle d’infrastructures civiles. Les deux lectures restent côte à côte. Aucune n’est tranchée ici.

Que montrent les services d’urgence et que demande Zelensky ?

Outre la vidéo d’incendie et d’évacuation, Reuters rapporte que Zelensky a dit que la Russie a aussi attaqué des infrastructures gazières dans la région de Tchernihiv, au nord, et un poste-frontière avec la Moldavie dans la région d’Odessa, au sud. DTEK, la compagnie d’électricité, dit avoir rétabli l’électricité dans plus de la moitié des quelque 90 000 foyers privés d’électricité à Kyiv après l’attaque. Ces faits d’infrastructure n’ajoutent pas de morts. Ils décrivent le réseau, tel que Reuters le cite.

Zelensky a réitéré sa demande de missiles intercepteurs. Kyiv a transmis ce mois-ci aux négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner des propositions pour un plan visant à mettre fin à la guerre. Reuters ajoute que les efforts diplomatiques n’ont pas abouti, jusqu’à présent, à un cessez-le-feu durable. La guerre a débuté en février 2022. La Pologne, membre de l’Union européenne et de l’Otan, a mené des opérations de défense aérienne pour protéger son espace aérien, a annoncé l’armée sur X. Le ministère roumain de la Défense a déclaré jeudi qu’un drone s’était écrasé sur son territoire durant l’attaque. Un drone a également survolé l’espace aérien moldave, selon les forces armées du pays. Ces faits d’espace aérien n’augmentent pas le bilan de Kiev.

Que sait-on, à cette heure, du bilan — et de ce qu’il n’est pas ?

À 08 h 55, Reuters porte trois chiffres de victimes, tous attribués : au moins 12 morts (autorités ukrainiennes), une trentaine de blessés (mêmes autorités), sept morts à Solomyanka (Klitschko). Le deuil de vendredi, l’hôpital pour enfants endommagé, l’école, les entrepôts, les deux autres quartiers, les 168 drones, la douzaine d’explosions entendues par un témoin Reuters, les 90 000 foyers et la moitié rétablie par DTEK sont dans la même dépêche. Rien d’autre n’est ajouté.

Cet article ne reprend pas un bilan plus ancien d’une autre agence. Il ne convertit pas « une trentaine » en 33, ni « au moins 12 » en un total clos. Il ne dit pas qui a tiré quel missile sur quel immeuble au-delà de ce que Reuters attribue. Les faits de jeudi matin, pour un lecteur grand public, tiennent dans cette dépêche : une attaque balistique, un immeuble à Solomyanka, un hôpital pour enfants endommagé, un deuil vendredi, au moins 12 morts selon les autorités ukrainiennes citées par Reuters.

FAQ

Combien de morts Reuters attribue-t-elle à l’attaque de jeudi ?

Au moins 12 morts et une trentaine de blessés, selon les autorités ukrainiennes sur Telegram, dans la dépêche Reuters du 20 août 2026 à 08 h 55 (Daniel Flynn, Jekaterīna Golubkova, version française Camille Raynaud). Klitschko, dans la même dépêche, dit que sept personnes sont mortes à Solomyanka.

Klitschko a-t-il décrété un deuil ?

Oui. Reuters écrit qu’il a décrété une journée de deuil vendredi, après la frappe sur un immeuble d’habitation à Solomyanka.

Un hôpital pour enfants a-t-il été touché ?

Reuters, citant Klitschko sur Telegram, écrit qu’un hôpital pour enfants a été endommagé, ainsi qu’une école, des entrepôts et des installations non résidentielles, dans deux autres quartiers également frappés. La dépêche ne nomme pas ces quartiers.

Reuters donne-t-elle un bilan définitif ?

Non. Elle porte « au moins 12 morts » et « une trentaine de blessés », à 08 h 55. Cet article n’en fait pas un total clos et ne fusionne pas ce chiffre avec un bilan antérieur d’une autre agence.

Zelensky a-t-il parlé des infrastructures civiles ?

Oui. Sur X, cité par Reuters : « Il s’agissait d’une attaque de grande envergure : les Russes s’y préparaient depuis longtemps, en combinant différents types de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones, dans le but de causer le plus de dégâts possible aux infrastructures civiles ».

Sources

« Par Patrick Lancier »



