Sarcelles, Les Deux Alpes : la France juge l’antisémitisme à visage découvert

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — Le mardi 11 août 2026, le Parisien situe le jugement au tribunal judiciaire de Pontoise. Ivan, 19 ans, est relaxé de l’apologie publique d’acte de terrorisme et condamné pour complicité à six mois d’emprisonnement, peine aménageable. Rusyan, 19 ans, prend huit mois, reste détenu, et se voit infliger une interdiction définitive du territoire français. Les faits datent du samedi 8 août vers 22 h 45, devant la synagogue marocaine de Sarcelles. Ynet (AFP, Itamar Eichner) ajoute que les deux hommes sont inscrits au FIJAIT. Aux Deux Alpes, CAM et INN décrivent un refus de servir filmé et une enquête pénale confirmée par Laurent Nuñez.

Que s’est-il passé samedi 8 août devant la synagogue de Sarcelles ?

Le Parisien date les faits au samedi 8 août 2026, vers 22 h 45. Un automobiliste remarque un groupe de quatre personnes — trois hommes et une femme, cagoulés ou masqués — près de la synagogue marocaine, rue Raymond-Rochon, à Sarcelles. Le groupe se tient près d’une plaque posée en 2014, qui commémore les victimes de Mohammed Merah à Toulouse en 2012 : Jonathan Sandler (dont la mère a travaillé pour la ville de Sarcelles), Arié, 6 ans, Gabriel, 3,5 ans, et Myriam Monsonego, 8 ans. La police interpelle Ivan, qui reconnaît avoir photographié des amis en train de faire le salut nazi devant la stèle. Rusyan est arrêté torse nu ; une cagoule noire est trouvée sur lui. Deux personnes ont fui. Un autre homme, dont il est allégué qu’il a aussi salué, n’a pas été retrouvé.

Ynet, citant l’AFP, date les mêmes faits un dimanche vers 23 h. Ce décalage n’est pas tranché ici : pour le jour et l’heure, cet article s’en tient au Parisien. Les gestes, eux, ne sont pas contestés par les deux hommes. Ils nient l’apologie du terrorisme. Ivan déclare : « Je le regrette, je ne pensais pas que c’était un délit. Pour moi, ma tâche, c’était de prendre de simples photos. » Rusyan parle d’une « bêtise » après un pique-nique alcoolisé, dit « Je voulais juste montrer mes muscles », attribue la cagoule à des TikTokeurs, et range les saluts « juste pour rigoler ».

Quelles peines le tribunal de Pontoise a-t-il prononcées le 11 août ?

Le mardi 11 août 2026, le tribunal judiciaire de Pontoise statue. Ivan, né en Ukraine, arrivé en France en 2018, naturalisé français, vit en Seine-Saint-Denis. Il est relaxé de l’apologie publique d’acte de terrorisme. Il est condamné pour complicité à six mois d’emprisonnement, peine aménageable. Rusyan, né à Moscou, arrivé en France en 2022 après le début de la guerre en Ukraine, est condamné à huit mois d’emprisonnement, maintenu en détention, avec interdiction définitive du territoire français. Ynet et l’AFP, qui simplifient à tort les deux verdicts en « glorifying terrorism », ajoutent un fait que Le Parisien ne porte pas dans le compte rendu court : l’inscription des deux hommes au FIJAIT, le fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Pour les peines, cet article suit Le Parisien, pas la simplification Ynet.

La défense rappelle qu’ils avaient cinq ans au moment des attentats de Toulouse et qu’ils n’étaient pas encore en France. Elle dit qu’il n’y a pas de publications glorifiant Merah. En dernières paroles, les deux hommes présentent des excuses à la communauté juive et aux victimes des attentats. Moïse Kahloun, président de la communauté juive de Sarcelles, cité par Ynet, juge la décision « the only way » de faire face à la vague d’antisémitisme dans le Val-d’Oise et en France. Il avait espéré un geste isolé. Il s’inquiète de ce qu’il ait été public et filmé. Il parle d’une « new branch of antisemitism » venue d’éléments d’extrême droite hors de France. Ynet rappelle que la France a la plus grande population juive d’Europe occidentale, environ 500 000 personnes.

Comment les prévenus ont-ils expliqué les saluts — et que dit le parquet ?

La présidente Lucie Tangy se montre dubitative. Le téléphone d’Ivan contient, quelques jours plus tôt, une photo au bois de Boulogne : deux hommes cagoulés, dont Ivan, font le salut nazi. Un autocollant à croix celtique est mentionné. Des photos d’armes, dit-il, relèvent de la Journée d’appel et de l’airsoft. En garde à vue, Ivan se présente comme chrétien, panslave, de centre droit. Rusyan évoque des positions théocratiques. Au bar, ni l’un ni l’autre n’a développé de discours politique ou religieux structuré. Ils disent avoir voulu provoquer, « se sentir dangereux » ou « fâcher les antifas ».

La procureure Caroline Car écarte le registre de la plaisanterie. « On est très loin d’une blague potache… On parle de personnes qui vont volontairement se positionner devant une synagogue, devant la plaque commémorative des attentats commis par Mohammed Merah. Ce n’est pas juste : je montre mes biscotos. C’est extrêmement inquiétant d’avoir cette idée. » Le contexte, ajoute-t-elle, peut « mettre le feu aux poudres ». Le tribunal a tranché sur les peines. Il n’a pas retenu l’apologie contre Ivan. Relayer cette distinction n’est pas l’affaiblir : c’est la tenir.

Aux Deux Alpes, que montre la vidéo et que fait la police ?

Autre dossier, autre lieu, même semaine d’août. CAM, le 16 août, et INN, le 17 août, décrivent une buvette aux Deux Alpes, en Isère, près de Lyon. La gérante — une femme blonde d’âge mûr, filmée à la caisse en roulant une cigarette, selon INN — refuse de servir. Elle dit, dans les formulations rapportées, « Il y en a trop de vous » / « Vous êtes trop nombreux ». Quand on lui demande qui : « la communauté juive ». Elle ajoute que « ça agace les gens ». Le client lui oppose qu’il y a des lois pour dire qu’on ne sera pas admis parce qu’on est juif. La vidéo circule le vendredi. La police ouvre une enquête pénale le samedi. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, la confirme.

Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, indique que la gérante a été convoquée et entendue par la gendarmerie nationale dans l’après-midi. Selon INN, elle rappelle que l’antisémitisme et le racisme ne sont pas des opinions mais des infractions pénales, que de tels propos et une telle conduite ne sauraient être tolérés, et qu’elle interviendra de façon systématique. Ce n’est pas un jugement. C’est l’ouverture d’une enquête, confirmée par l’Intérieur.

Que disent Aurore Bergé, Laurent Nuñez et le président du CRIF ?

Nuñez confirme l’enquête. Bergé confirme la convocation et l’audition. Ces deux actes disent une volonté politique de ne pas laisser le refus de servir dans le registre de l’opinion. Yonathan Arfi, président du CRIF, a parlé d’antisémitisme touristique, y compris aux Deux Alpes. CAM rapporte son tweet sur une « saison de l’antisémitisme touristique ». INN le cite : « Let us reject both discrimination against Jews and the rhetoric that equates Nazism and Zionism, which is nothing but a challenge to the right to existence of the State of Israel. » Cet article n’ajoute pas d’autre affaire à ce tweet.

Deux dossiers, deux régimes. À Sarcelles, il y a un jugement, des peines, une relaxe partielle, une ITTF, et, selon Ynet/AFP, une inscription au FIJAIT. Aux Deux Alpes, il y a une vidéo, une enquête, une audition. Ni l’un ni l’autre n’autorise à écrire que « les deux » ont été condamnés pour apologie, ni qu’une buvette a déjà été jugée. La France, dans ces deux dossiers, juge ou enquête à visage découvert. Elle n’a pas encore, dans les sources du 12 au 17 août, fusionné les deux affaires en un seul verdict.

FAQ

Ivan a-t-il été condamné pour apologie du terrorisme ?

Non. Le Parisien écrit qu’il a été relaxé de l’apologie publique d’acte de terrorisme et condamné pour complicité à six mois, peine aménageable. Ynet/AFP simplifient les deux verdicts : cet article ne reprend pas cette simplification.

Qui sont les victimes nommées sur la plaque de Sarcelles ?

Selon Le Parisien : Jonathan Sandler, Arié (6 ans), Gabriel (3,5 ans) et Myriam Monsonego (8 ans), victimes de Mohammed Merah à Toulouse en 2012. La plaque a été posée en 2014.

Ynet date-t-il les faits le même jour que Le Parisien ?

Non. Le Parisien date le samedi 8 août vers 22 h 45. Ynet date un dimanche vers 23 h. Pour le jour, cet article privilégie Le Parisien.

Les deux hommes ont-ils été inscrits au FIJAIT ?

Oui, selon Ynet/AFP. Ce point n’est pas dans le compte rendu court du Parisien. Il est cité ici sous cette réserve de source.

Une enquête a-t-elle été ouverte aux Deux Alpes ?

Oui. CAM et INN écrivent que la police a ouvert une enquête pénale le samedi après circulation de la vidéo le vendredi. Laurent Nuñez l’a confirmée. Ce n’est pas un jugement.

Sources

« Par Patrick Lancier »



