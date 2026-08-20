AUSTRAC : prêts immobiliers truqués en Australie, ce que dit l’enquête

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — AUSTRAC a mis au jour, le 19 août 2026, une fraude hypothécaire que ABC News (Daniel Ziffer) chiffre à « hundreds of millions of dollars » auprès de dix grandes banques. L’opération s’appelle Claw. Les biens sont surtout à Sydney. Le patron de l’agence, Brendan Thomas, parle d’un « wake-up call » pour chaque prêteur. Aucune banque n’est nommée. Il n’y a ni verdict ni preuve de blanchiment généralisé. AML Intelligence précise « potentially hundreds of millions ».

Comment un dossier de prêt se trouve-t-il gonflé ?

Le mécanisme, tel qu’AUSTRAC le décrit, n’a rien d’une magie comptable. On gonfle les revenus. On déclare mal l’emploi. On fabrique, ou on rend invérifiable, une activité d’entreprise. Ces trois leviers suffisent à faire passer un dossier qui, lu à la lettre des règles de prêt responsable, n’aurait pas dû passer. ABC les range sous le nom de « liar loans » : des prêts où le dossier m ent, en tout ou partie, sur la capacité de remboursement.

Parfois, le mensonge ne s’arrête pas à la page de revenus. Des fonds offshore, ou des fonds versés par un tiers, servent à solder l’achat et à assurer les mensualités. L’agence écrit que de faux flux de revenus et des montages complexes peuvent laver de l’argent via l’immobilier australien. Ce n’est pas un jugement rendu contre un emprunteur nommé. C’est le mode opératoire que le gendarme financier dit avoir vu, de façon répétée, chez des établissements qui couvrent ensemble la très grande majorité du marché hypothécaire du pays.

AUSTRAC : pourquoi les biens visés se trouvent-ils surtout à Sydney ?

ABC situe l’essentiel des achats à Sydney. Ce n’est pas un détail de couleur locale. C’est le marché le plus cher du pays, celui où un dossier un peu trop beau ouvre la porte à un ticket élevé. Operation Claw, selon le même article, a exposé une fraude hypothécaire coordonnée et des « systemic weaknesses » dans le crédit. Les achats ne respectent pas les règles destinées à garantir un prêt responsable et à limiter l’entrée de cash sale.

Thomas le dit sans détour : « The same warning signs were found across banks that together cover the vast majority of Australia’s mortgage market. » Le projet n’a pas ciblé une boutique isolée. Il a regardé des prêteurs assez grands pour que le même signe, vu dix fois, cesse d’être une anecdote. AML Intelligence ajoute que l’activité « was not confined to one lender or borrower group ». Ni une banque unique, ni un seul profil d’emprunteur.

Que réclame exactement Brendan Thomas aux prêteurs ?

« The scale of this activity should be a wake-up call for every lender. » La phrase est dans ABC, attribuée au directeur général d’AUSTRAC. Elle ne désigne personne. Elle s’adresse à tout le marché. Thomas ajoute que le moyen le plus efficace d’arrêter une fraude hypothécaire, c’est avant l’accord du prêt. Une fois le crédit en place et les fonds partis, récupérer l’argent devient « significantly harder ».

Il a déjà transmis des dossiers. Les partenaires cités sont les banques elles-mêmes, l’ATO, la police de Nouvelle-Galles du Sud, la NSW Crime Commission, l’ACIC, APRA et ASIC. Ce n’est pas une condamnation. C’est une file de signalements. AUSTRAC n’a nommé aucune des dix banques. Le lecteur qui cherche un palmarès n’en aura pas ici. La consigne du gendarme, telle que Ziffer la rapporte, tient en trois verbes : regarder les signes, renforcer les contrôles, déclarer l’activité suspecte.

En quoi les « liar loans » d’hier éclairent-ils Claw — sans le confondre ?

Le sujet n’est pas né le 19 août. ABC le rappelle, et il faut le tenir à part. En 2021, UBS a interrogé environ 900 personnes : 41 % des dossiers n’étaient pas entièrement exacts. Les écarts les plus fréquents portaient sur les coûts de vie (34 %), les engagements (28 %) et les revenus (22 %). Les dossiers passés par un courtier étaient inexacts à 44 %, contre 29 % en direct à la banque. Ce chiffre n’est pas un chiffre Claw. C’est un contexte d’enquête, antérieur de cinq ans.

Autre contexte, clairement séparé : ASIC a poursuivi RAMS, alors filiale de Westpac, pour des manquements systémiques à l’arrangement de prêts, y compris de fausses fiches de paie. En octobre, la Federal Court a infligé 20 M$ A de pénalité après un aveu de « widespread compliance failures ». Ce mois-ci, le book RAMS a été vendu à Pepper Money pour 15,4 Md$ A. Rien de tout cela n’est un résultat d’Operation Claw. ABC le donne pour montrer que le marché connaît déjà le dossier truqué. Claw, lui, parle d’une fraude coordonnée vue en 2026, sans nommer les dix banques et sans verdict.

Un particulier peut-il encore se fier à son courtier ?

La question est celle que pose un lecteur, pas un régulateur. AUSTRAC ne dit pas que tous les courtiers trichent. Elle dit que les mêmes signes d’alerte reviennent, et qu’AML Intelligence les précise : documents falsifiés ou trompeurs, et réutilisation des mêmes courtiers, comptables et cabinets d’avocats sur plusieurs demandes. Un courtier honnête n’a rien à craindre d’une vérification de revenus. Un dossier qui ne tient que par une activité d’entreprise invérifiable, si.

Simon Birmingham, pour l’Australian Banking Association, salue l’action d’AUSTRAC. L’industrie dit partager via Fintel Alliance. Les banques demandent un accès sécurisé aux données de revenus de l’ATO, « a single, trusted source of truth ». Pour le particulier, le message est plus simple que le jargon : un prêt responsable se lit sur des revenus qu’on peut prouver, pas sur une page trop belle. Claw n’est pas un tribunal. C’est un réveil, daté du 19 août 2026, signé du gendarme financier australien.

FAQ

Qu’est-ce que l’Operation Claw selon ABC ?

Une opération d’AUSTRAC qui a mis au jour une fraude hypothécaire coordonnée, « worth hundreds of millions of dollars », auprès de dix grandes banques, avec des « systemic weaknesses » dans le crédit. Les biens sont surtout à Sydney. Aucune banque n’est nommée.

AUSTRAC a-t-elle nommé les dix banques ?

Non. Ni ABC ni AML Intelligence ne publient leurs noms. Thomas dit seulement que les mêmes signes ont été trouvés chez des banques qui, ensemble, couvrent la vaste majorité du marché hypothécaire australien.

Y a-t-il une preuve de blanchiment généralisé ?

Non. Thomas déclare que le projet « did not identify evidence of widespread money laundering ». Il ajoute que les faiblesses exposées pourraient être exploitées par des criminels. Ce n’est pas un verdict.

Qu’est-ce qu’un « liar loan » dans ce dossier ?

Un prêt dont le dossier s’appuie, selon AUSTRAC, sur des revenus gonflés, un emploi mal déclaré, ou une activité d’entreprise fabriquée ou invérifiable. Parfois des fonds offshore ou de tiers servent aux soldes et aux remboursements.

Les chiffres UBS et RAMS font-ils partie de Claw ?

Non. L’enquête UBS de 2021 (~900 personnes, 41 % de dossiers pas entièrement exacts) et la pénalité RAMS de 20 M$ A sont un contexte ABC, clairement séparé. Ce ne sont pas des résultats d’Operation Claw.

Sources

« Par Patrick Lancier »