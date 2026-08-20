Faux articles ABC et arnaques d’investissement : ce que révèle l’enquête australienne

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — Ce mercredi 20 août 2026, ABC News raconte comment des pages qui ont l’air d’articles de la télé publique australienne poussent des gens vers des arnaques d’investissement. L’argent, selon le média, remonte vers un réseau appelé Sapphire, avec un QG en Israël et des centres d’appels à Tel-Aviv, en Bulgarie, en Ukraine, à Chypre, en Macédoine et en Israël. Plus de 4 000 Australiens auraient été ciblés. Cinq victimes ont parlé. Les sociétés citées contestent. ABC ne dit pas que Trigo XO a fabriqué les faux articles.

Comment les faux articles piègent-ils ?

Le piège commence par une lecture, pas par un appel. Vous tombez sur une page qui reprend le bandeau, le ton et la mise en page d’ABC News. Le texte parle d’un placement, d’un broker, parfois d’un « cours » pour apprendre à trader. Rien, à l’œil, n’annonce une copie. L’enquête de Julian Fell, pour le Story Lab, décrit ces clones comme presque parfaits. Une fois la confiance installée, le clic mène vers une plateforme. Le premier paiement est souvent petit, autour de 350 dollars, habillé en formation en ligne ou en service d’immigration.

Ensuite, le scénario se resserre. Un interlocuteur appelle, commente des trades, parle de pétrole ou d’or, puis d’un compte gelé, d’un manque de liquidité, de frais à régler pour récupérer l’argent. Ce n’est pas un détail technique : c’est le moment où beaucoup de gens paient encore, parce que la page d’actualité a déjà l’air officielle et que le conseiller a déjà l’air d’un professionnel. ABC a recoupé les récits de cinq victimes australiennes avec leurs relevés bancaires et avec des tableurs internes leakés.

Qu’est-ce que le réseau Sapphire selon ABC ?

D’après ABC, la piste d’argent mène à un réseau surnommé Sapphire, dont le quartier général est situé en Israël. Les centres d’appels cités se trouvent d’un côté à Tel-Aviv, de l’autre en Bulgarie, en Ukraine, à Chypre, en Macédoine et de nouveau en Israël. L’activité est décrite comme en place au moins depuis 2021. Plus de 4 000 Australiens figurent parmi les cibles. L’OCCRP estime que Sapphire a extorqué « des centaines de millions de dollars », uniquement via des arnaques d’investissement.

Le socle documentaire ne vient pas d’ABC seule. Des documents internes ont été leakés à la télévision suédoise SVT (Joachim Dyfvermark), puis partagés avec l’OCCRP en 2025, dans le cadre du projet Scam Empire. ABC cite aussi Qurium (Tord Lundstrom) et amaBhungane (Dewald Van Rensburg) parmi les partenaires. L’OCCRP, dans sa FAQ, distingue deux groupes — sans preuve qu’ils soient le même — et attribue au volet israélo-européen plus de 247 millions de dollars versés par près de 27 000 personnes. Les fondateurs de ce volet restent, selon l’OCCRP, inconnus.

Que disent les victimes citées ?

Rodger, en juin 2024, a versé environ 125 000 dollars sur une plateforme appelée The FBTC. Le broker se présentait comme suisse. Puis sont venues les excuses : compte gelé, problème de liquidité, frais à payer. Toby — un prénom d’emprunt — raconte un engrenage plus lourd au début de 2026 : plus de 500 000 dollars, après avoir été attiré par un faux article clone d’ABC. Les trades pétrole et or se sont révélés fictifs. Une fausse dette a suivi. La pression, selon ABC, visait à le pousser à emprunter sur sa maison et son business.

Susan, en Nouvelle-Galles du Sud, a payé 378,50 dollars à Finterex Capital, société plus tard inscrite sur la watchlist MoneySmart. Son nom, ses coordonnées et le montant exact apparaissent dans les tableurs Sapphire, aux côtés de 4 000 autres Australiens. Elle a été remboursée après avoir contesté le paiement. Anna a effectué deux versements alignés sur le même tableur, via la plateforme Ambit Capital. Un autre Australien a payé 365 dollars et n’a reçu qu’un PDF de leadership de 35 pages. Ces récits ne sont pas des verdicts : ce sont les cas qu’ABC a pu recouper.

Que répondent les sociétés nommées ?

Le premier paiement de Toby est arrivé chez Trigo XO, à Melbourne (Toorak). La société gérait trois sites de « cours » ; le checkout était cassé. Après le contact d’ABC, le cabinet, le directeur et l’actionnaire unique ont coupé les liens. Le directeur a indiqué que le vrai propriétaire serait en Israël, et a parlé d’un appel avec Shefi Goldberg. ABC écrit que la société « appeared to be used to launder payments ». Elle ne suggère pas que Trigo XO, ou quiconque y associé, fraudait activement via de faux articles ou des appels.

Goldberg a d’abord déclaré : « We didn’t have any fraudulent activity. » Dans un statement à Qurium, il affirme n’avoir aucune propriété, aucun contrôle et aucune implication avec Trigo XO Pty Ltd. Interrogé sur Susan, il a répondu : « Sorry but I have no clue about any of this. » Sur MSG Marketing, filiale sud-africaine de GoBe Marketing — dont il est co-directeur —, un jugement de 2021 a porté sur le traitement de paiements d’arnaque d’investissement présentés comme de l’immigration. Goldberg : « I was never involved in processing any of such payments. » Sur Smart Pay / Allegiant Holdings Ltd (Chypre, pas le homonyme britannique), d’abord une négation de toute entité chypriote, puis : il est « merely registered » et « not involved in the management or day-to-day operation ».

Comment se protéger ?

Le réflexe le plus simple est aussi le plus oublié : ouvrir un second onglet et aller sur le vrai site du média, pas sur le lien reçu. Un article d’actualité qui vend un broker, un cours de trading ou un visa « clé en main » n’est pas un article d’actualité. Le petit paiement de 350 dollars n’est pas anodin : dans les cas décrits, c’est la porte d’entrée. Si un interlocuteur parle ensuite de compte gelé, de liquidité ou de frais pour débloquer un gain, le scénario recoupe celui que cinq victimes ont raconté à ABC.

En Australie, un signalement vers AUSTRAC a été fait par le comptable de Trigo XO ; le porte-parole d’AUSTRAC n’a pas commenté. Ce silence n’est ni une preuve ni un démenti. Pour le lecteur, l’essentiel tient en trois gestes : vérifier l’URL, ne pas payer un « cours » qui débouche sur une salle de marché, et garder les relevés. Les tableurs leakés n’ont servi à ABC que parce que des victimes pouvaient encore aligner un montant, une date et un nom.

FAQ

Qu’est-ce qu’un faux article ABC dans cette affaire ?

Une page qui reprend l’apparence d’ABC News pour vendre un placement. L’enquête du 20 août 2026 les décrit comme des clones presque parfaits. Le clic mène ensuite vers une plateforme et, souvent, vers un premier paiement d’environ 350 dollars.

Combien d’Australiens ont été ciblés selon ABC ?

Plus de 4 000. Leurs traces apparaissent dans des tableurs internes leakés à SVT, partagés avec l’OCCRP en 2025, puis recoupés par ABC avec des relevés bancaires de cinq victimes interrogées.

Qui sont Rodger et Toby dans le récit ?

Rodger a versé environ 125 000 dollars en juin 2024 sur The FBTC, un broker présenté comme suisse, avant les excuses (compte gelé, liquidité, frais). Toby, prénom d’emprunt, a perdu plus de 500 000 dollars début 2026 après un faux article clone d’ABC.

ABC accuse-t-elle Trigo XO d’avoir écrit les faux articles ?

Non. ABC écrit que la société « appeared to be used to launder payments ». Elle ne suggère pas que Trigo XO, ou quiconque y associé, fraudait activement via de faux articles ou des appels. Goldberg dément détenir le cabinet et écarte toute fraude.

Que faire face à un article d’actu qui propose un placement ?

Retourner sur le site officiel du média, ne pas payer un cours ou un visa qui débouche sur un broker, et garder les relevés. Un compte « gelé » suivi de frais à régler est le scénario décrit par les victimes citées.

« Par Patrick Lancier »



