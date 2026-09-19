Par Patrick Lancier

Paris / Jérusalem — Le jeudi 24 juillet 2026, le Mossad a rendu public, par un communiqué du bureau du Premier ministre israélien, le détail d’un complot dirigé par le ministère iranien du Renseignement : recruter des opérateurs étrangers, les faire entrer en Israël, renseigner des cibles et assassiner des responsables israéliens de haut rang. L’opération a été menée avec le Shin Bet et des services de renseignement étrangers. L’Iran apparaît ici comme l’agresseur ; le Mossad et le Shin Bet, comme les défenseurs qui ont rompu la chaîne.

Le dossier a une ramification française nette. Selon le Mossad (orthographe retenue par JNS), un résident en France, Servet Ozkur, dit « Philippe », avait été chargé de recruter une cellule opérationnelle composée de ressortissants étrangers en vue d’infiltrer Israël. La France l’a ensuite expulsé pour son implication dans la préparation d’activités terroristes dirigées par Téhéran. Ce n’est pas une anecdote périphérique : c’est le maillon européen d’une filière iranienne.

Proxies criminels, Zindashti, et quatre officiers iraniens

« Philippe » n’agissait pas seul. Il avait été recruté, selon le communiqué, par deux intermédiaires criminels basés en Iran sous la protection du ministère iranien du Renseignement : Baba Hajijafan (« Babak ») et Mehmet Nedim Yigit (« Nedim »). Les deux hommes sont présentés comme liés au traficant de drogue Naji Zindashti, déjà accusé par Israël d’avoir servi les services iraniens pour faciliter des opérations terroristes. « Philippe » s’est rendu plusieurs fois en Iran pour recevoir des instructions opérationnelles et un paiement de ses manipulateurs.

L’enquête internationale a nommé quatre officiers du ministère iranien du Renseignement : Asadollah Behzadokhsari, Vahid Masoumi, Mohammad Hosein Zoghi et Hamid Ghasemi. Behzadokhsari, figure centrale des attaques contre des cibles israéliennes et juives, a été tué pendant l’opération israélienne « Roaring Lion » contre l’Iran. Babak et Nedim, eux, continuent d’opérer depuis l’Iran et restent des cibles d’intérêt pour les services alliés.

Méthode iranienne : le proxy pour diluer la responsabilité

Le Mossad décrit une méthode récurrente : le régime iranien s’appuie sur des réseaux criminels pour éloigner Téhéran de l’acte terroriste, tout en intensifiant, avec le Corps des gardiens de la révolution, une campagne mondiale contre les intérêts israéliens et juifs — y compris à l’intérieur d’Israël. Des dizaines de complots iraniens ont déjà été déjoués dans le monde, selon les autorités israéliennes ; de nombreuses tentatives, ces deux dernières années, de recruter des Israéliens ou des personnes ayant accès à Israël ont aussi été mises au jour. Hamas et le Hezbollah appartiennent à la même architecture d’agression par procuration ; ici, c’est le renseignement iranien qui tire le fil jusqu’en Europe.

En une phrase : Le 24 juillet 2026, le Mossad a révélé, via le bureau du Premier ministre israélien, qu’un résident en France, Servet Ozkur (« Philippe »), avait servi de relais pour recruter une cellule étrangère destinée à infiltrer Israël, avant d’être expulsé de France.

FAQ

Quand le Mossad a-t-il publié ce communiqué ?

Le jeudi 24 juillet 2026, par un communiqué du bureau du Premier ministre israélien au nom du Mossad, repris notamment par JNS, BICOM et Ynet.

Qui est « Philippe » / Servet Ozkur ?

Un résident en France chargé, selon le Mossad, de recruter une cellule étrangère pour infiltrer Israël. Recruté par les proxies Babak et Nedim, il s’est rendu plusieurs fois en Iran ; la France l’a ensuite expulsé.

Qui sont Babak, Nedim et les officiers iraniens ?

Babak (Baba Hajijafan) et Nedim (Mehmet Nedim Yigit) sont des intermédiaires criminels basés en Iran, liés selon le Mossad à Naji Zindashti. Quatre officiers du ministère iranien du Renseignement sont nommés : Behzadokhsari, Masoumi, Zoghi et Ghasemi.

Quel rôle a joué la France dans ce dossier ?

Le relais européen (« Philippe ») vivait en France ; les autorités françaises l’ont expulsé pour son implication dans la planification d’activités terroristes dirigées par l’Iran. Le dossier relie ainsi la chaîne iranienne jusqu’en Europe.

Sources



