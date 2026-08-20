Trump menace une « guerre économique » contre l’Iran, les Émirats coupent

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — France 24, avec l’AFP, le 20 août 2026 à 02 h 09, écrit que Donald Trump a menacé mercredi de mesures économiques « terribles » tout pays aidant l’effort de guerre iranien. Sur Truth Social, le message vise ANY country qui laisserait institutions financières, entreprises, aéroports ou entités gouvernementales offrir une bouée à l’Iran : TERRIBLE economic repercussions. Il annonce l’opération économique la plus écrasante jamais menée. Il ne nomme aucun pays. Il ne détaille aucune mesure. Les Émirats ont suspendu, jusqu’à nouvel ordre, tous les échanges commerciaux et toutes les transactions financières avec l’Iran, après deux missiles balistiques tombés en mer selon Abou Dhabi. Téhéran dément. Le conflit en est à son sixième mois. Les pourparlers sont à l’arrêt. Ce n’est pas une liste de sanctions. Ce n’est pas une réouverture d’Ormuz. Ce n’est pas un pays tiers nommé par Trump.

Trump promet des mesures « terribles », sans nommer de pays

L’AFP, via France 24, date l’annonce à mercredi. Le président américain parle d’une guerre économique inédite. La dépêche anglaise, le 20 août à 02 h 37, porte MOST CRUSHING ECONOMIC OPERATION, Economic Warfare and Isolation à une échelle sans précédent. La BBC résume « economic D-Day ». Trois formulations, une même limite : aucun pays n’est nommé hors l’Iran, et le châtiment n’est pas spécifié. Cet article n’invente ni liste ni cible. Trump exige d’arrêter immédiatement la contrebande de pétrole, le change de devises et les transferts d’espèces. La dépêche anglaise allonge : oil smuggling, swap lines, cash transfers, exchange houses, ship registries, front companies. Ce sont des exigences. Ce n’est pas un règlement publié.

Scott Bessent, la semaine dernière selon l’AFP, parlait d’un isolement like the world has never seen. À Newsmax, la dépêche anglaise le cite sur une combinaison d’isolement économique jamais vu, à deux branches avec le blocus naval américain. Operation Economic Fury, au Trésor depuis des mois ; la BBC date Fury d’avril, avec le blocus. Trump, mercredi, selon la même dépêche : « right now, a lot of boats are coming through ». Les alliés, dit-il, doivent se tenir avec les États-Unis pour isoler et vaincre la menace iranienne. L’AFP mentionne les élections de novembre et un examen intérieur du coût de la guerre : c’est l’AFP qui le dit, ce n’est pas un chiffre de sondage. Cet article n’en invente pas.

Abou Dhabi suspend échanges et transactions jusqu’à nouvel ordre

Mardi, les Émirats ont indiqué que deux missiles balistiques étaient tombés en mer, visant la navigation maritime. Téhéran dément. CNBC rapporte que l’Iran a qualifié l’accusation de « false flag ». Dans la foulée, Abou Dhabi suspend jusqu’à nouvel ordre tous les échanges commerciaux et toutes les transactions financières avec l’Iran. France 24 rappelle que les Émirats étaient un partenaire commercial majeur de l’Iran sous sanctions, jusqu’au conflit. CNBC, citant l’OMC : les Émirats étaient la première source d’importations iraniennes, plus de 30 % du total en 2024. Le général Ali Abdollahi, via Mehr, cité par l’AFP : toute assistance à l’armée américaine équivaut à une participation aux opérations militaires américaines. C’est une citation iranienne. Ce n’est pas une confirmation d’Abou Dhabi.

Le 28 février, attaque américano-israélienne. L’Iran a frappé des alliés américains voisins. Ormuz a été verrouillé. Washington a bloqué les ports iraniens. Sixième mois. Ces faits sont ceux de l’AFP. Cet article ne nomme pas le pays voisin visé au-delà de ce que les dépêches écrivent, et n’invente ni mort ni défaut.

Sixième mois : détroit fermé, pourparlers consignés

Trump, mardi : aucune conversation, aucune discussion prévue avec l’Iran. Source américaine à l’AFP : pourparlers suspendus ; consigne de ne pas reprendre tant que Téhéran ne se rapprochera pas des positions américaines. Un post de Trump, le même jour, suggère que le détroit pourrait être « NEW U.S. Territory ». C’est un post. Ce n’est pas un fait juridique. Mohammad Bagher Ghalibaf : le détroit ne s’ouvrira pas tant que Washington n’aura pas honoré le mémorandum de juin. Ce mémorandum prévoyait une trêve de 60 jours, brisée quand les hostilités ont repris en juillet. La BBC : le cessez-le-feu de 60 jours a formellement expiré lundi sans règlement diplomatique. Ghalibaf, mercredi à Bagdad : ingérence étrangère ; les États-Unis pressent l’Irak de désarmer des factions soutenues par Téhéran. Iran et Oman discutent d’une gestion future d’Ormuz ; Téhéran veut des droits de navigation, Washington et certains pays de la région refusent.

Abbas Araghchi, selon la BBC, parle d’une diversion vis-à-vis des problèmes économiques américains. Sur X, jeudi, CNBC le cite sur la dette américaine et la hausse des coûts d’intérêt, et sur une accusation d’« economic terrorism ». Kazem Gharibabadi, jeudi selon CNBC : la guerre militaire n’a pas donné de résultats, ils nomment donc l’échec suivant guerre économique ; il nie que l’économie iranienne soit au bord de l’effondrement. Lin Jian, ministère chinois des Affaires étrangères, jeudi selon CNBC : sanctions et pression économique n’aideront pas ; il appelle à des moyens diplomatiques et politiques. Trump n’a pas nommé la Chine. La BBC note que des entreprises y sont les plus gros acheteurs de pétrole iranien, que des « teapot » du Shandong ont été sanctionnées, et que le MOFCOM chinois a dit que les sanctions violent le droit international. Ce sont des notes de la BBC et de CNBC. Ce n’est pas une cible nommée par Trump. Les prétentions de Trump selon lesquelles la marine, l’armée de l’air et les usines iraniennes seraient détruites, et la monnaie sans valeur, restent ses prétentions. Kuwait Times / AFP ne les vérifient pas de façon indépendante. Cet article ne les traite pas comme des faits.

FAQ

Trump a-t-il nommé un pays tiers ?

Non. France 24 / AFP, le 20 août 2026 à 02 h 09, et la dépêche anglaise à 02 h 37, écrivent qu’aucun pays n’est nommé hors l’Iran. La BBC le confirme : « economic D-Day », sans autre nation. Cet article n’invente pas de cible.

Quelles mesures concrètes a-t-il détaillées ?

Aucune. Il exige d’arrêter immédiatement la contrebande de pétrole, le change de devises et les transferts d’espèces (version française) ; la dépêche anglaise ajoute lignes de swap, maisons de change, registres de navires et sociétés-écrans. Pas de liste de sanctions dans ces sources. Cet article n’en invente pas.

Que font les Émirats ?

Mardi, Abou Dhabi a dit que deux missiles balistiques étaient tombés en mer, visant la navigation. Téhéran dément et, selon CNBC, parle de « false flag ». Les Émirats suspendent jusqu’à nouvel ordre tous les échanges commerciaux et toutes les transactions financières avec l’Iran. CNBC, citant l’OMC : plus de 30 % des importations iraniennes en 2024 venaient des Émirats, premier fournisseur.

Y a-t-il un dialogue en cours avec Téhéran ?

Non. Trump a dit mardi qu’aucune conversation ni discussion n’était prévue. Une source américaine à l’AFP : les pourparlers sont suspendus ; Trump a demandé à ses équipes de ne pas les reprendre tant que Téhéran ne se rapprochera pas des positions américaines.

Le détroit d’Ormuz est-il rouvert ?

Non. Depuis l’attaque américano-israélienne du 28 février, l’Iran a verrouillé Ormuz ; Washington a bloqué les ports iraniens. Ghalibaf : le détroit ne s’ouvrira pas tant que Washington n’aura pas honoré le mémorandum de juin. La trêve de 60 jours a été brisée quand les hostilités ont repris en juillet. La BBC : le cessez-le-feu de 60 jours a formellement expiré lundi sans règlement diplomatique. Cet article n’annonce pas de réouverture.

Sources

« Par Patrick Lancier »



