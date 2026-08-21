Votations du 27 septembre : le premier sondage SSR penche contre l’initiative sur la neutralité

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — Ce n’est pas un résultat. C’est un sondage. Keystone-ATS, repris par SWI swissinfo vendredi 21 août 2026 à 05 h 30 : si les votations fédérales avaient eu lieu dès le 9 août, 54 % des personnes interrogées auraient rejeté l’initiative sur la neutralité, 42 % auraient voté pour, 4 % étaient encore indécises. Avance de 12 points pour le non. 73 % ont une intention ferme. Le peuple vote le 27 septembre, pas le 9 août. Le Temps reprend la même dépêche ATS.

Si le vote avait eu lieu le 9 août

La formule de la dépêche est conditionnelle. « Si les votations avaient eu lieu dès le 9 août ». Pas « les Suisses ont rejeté ». Pas un bulletin dépouillé. Le premier sondage SSR, réalisé par gfs.bern, photographie des intentions à sept semaines du 27 septembre. La part d’indécis est faible (4 %). La part d’intentions fermes est élevée (73 %). Keystone-ATS écrit que cela « laisse présager un non ». Présager n’est pas proclamer. Cet article n’écrit pas que l’initiative est rejetée.

Le texte soumis s’appelle « Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité) ». Il est lancé par l’association Pro Suisse. Il veut inscrire dans la Constitution une neutralité perpétuelle et armée, interdire l’adhésion à une alliance militaire ou défensive (sauf attaque directe ou actes préparatoires), et empêcher la Suisse de prendre des sanctions autonomes contre un État belligérant, hors obligations envers l’ONU et mesures anti-contournement. Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de le refuser. Recommander n’est pas voter. On n’invente pas ici de citation de Christoph Blocher.

L’UDC presque seule, les autres partis contre

L’électorat de l’UDC soutient le texte à 86 %. Tous les autres partis représentés dans la dépêche le rejettent massivement : 86 % de non au PS, 78 % chez les Vert-e-s, 81 % chez les Vert’libéraux, 74 % au Centre, 64 % au PLR. Chez les électeurs sans affiliation partisane, une courte majorité de 52 % se prononce pour. Ce clivage est dans Keystone-ATS. On ne l’arrondit pas. On n’en fait pas un « front unique » hors UDC : les sans-parti, eux, penchent encore vers le oui.

Le Temps, même dépêche enrichie : en Suisse italophone, 55 % de oui ; en Suisse alémanique, 57 % de non ; en Suisse romande, le non atteint 49 %. 49 % n’est pas une majorité. On n’écrit pas que la Romandie a tranché. SWI, version longue du même matin : dans les villes, 59 % de non ; en milieu rural, une étroite majorité pour le texte. Toutes les tranches d’âge sont majoritairement contre, les plus de 65 ans encore plus critiques. Lukas Golder (gfs.bern), cité par SWI : l’attitude de cette génération est façonnée par la Guerre froide, où la neutralité était lue de façon relativement flexible.

L’autre objet, l’alimentation, n’est pas tranché

Même enquête SSR, autre objet du 27 septembre. Initiative sur l’alimentation : 49 % contre, 47 % pour, 4 % d’indécis. Coude-à-coude. On ne mélange pas ces 49/47 avec les 62 % et 65 % d’un autre institut. Ceux-là appartiennent à Leewas pour Tamedia et 20 minutes, publiés plus tôt dans la semaine, et se citent à part. Ici, on reste sur gfs.bern. Le Temps : la formation de l’opinion n’en est qu’à un stade peu à moyennement avancé ; 60 % ont une intention définitive. Marge encore ouverte.

Toujours Le Temps / SWI, mêmes sources, pas un verdict : 84 % de l’électorat Vert-e-s veulent accepter l’alimentation, 64 % au PS, 55 % au PVL — alors que le PS et le PVL ont recommandé le rejet. Les femmes 55 %, les hommes 39 %. 54 % chez les 18-39 ans, 42 % chez les plus de 65 ans. Romandie 57 % de soutien, Suisse italophone 53 %, Suisse alémanique 44 %. SWI : 58 % de oui chez les Suisses de l’étranger. Enquête menée du 3 au 16 août auprès de 7 212 citoyens, marge ± 2,8 points. Pour un lecteur de ménage : deux objets, un sondage, zéro urne ouverte. On n’écrit pas que la Suisse a voté.

FAQ

Est-ce un résultat de votation ?

Non. C’est le premier sondage SSR/gfs.bern sur les objets du 27 septembre 2026. Keystone-ATS le dit au conditionnel : si le vote avait eu lieu dès le 9 août. Le peuple et les cantons n’ont pas encore voté.

Quels sont les chiffres de la neutralité ?

54 % de non, 42 % de oui, 4 % d’indécis. Avance de 12 points. 73 % d’intentions fermes. UDC 86 % pour. PS 86 % de non, Vert-e-s 78 %, Vert’libéraux 81 %, Centre 74 %, PLR 64 %. Sans affiliation : 52 % pour.

Et l’initiative sur l’alimentation ?

Dans le même sondage SSR : 49 % contre, 47 % pour, 4 % d’indécis. 60 % d’intentions définitives selon Le Temps. On ne fusionne pas ces chiffres avec l’enquête Leewas/Tamedia.

Qui a lancé l’initiative sur la neutralité ?

L’association Pro Suisse. Titre officiel : « Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité) ». Cet article n’invente pas de citation de Christoph Blocher.

Quand le peuple vote-t-il ?

Le 27 septembre 2026. Deux objets fédéraux : la neutralité et l’alimentation. Le sondage a été publié le 21 août à 05 h 30 (ATS) et 06 h 00 (Le Temps / SWI analyse).

Sources

« Par Patrick Lancier »