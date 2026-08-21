Colmar–Fribourg : l’Allemagne suspend la liaison, Paris la juge trop chère

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — Le fil n’est pas déchiré. Il est suspendu. DNA, 18 août 2026, 19h17, mis à jour 20h09, cite la Badische Zeitung : lundi 17 août, le ministère des transports du Bade-Wurtemberg a confirmé que la liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg-en-Brisgau est suspendue. Ce Fribourg-là est allemand, de l’autre côté du Rhin, pas le canton suisse. Paris, selon la même pièce, juge le projet non rentable. Pour le gouvernement français, 650 millions d’euros restent trop, même avec une addition partagée. Il préfère optimiser les transports publics… routiers. Trans Rhin Rail, une association, propose d’amorcer une réouverture avec des trains légers à batterie. C’est une idée d’association. Ce n’est pas un plan du ministère français. DNA demande : « Coup de frein ou coup d’arrêt ? » Cet article ne répond pas par un arrêt.

Lundi 17 août : Berlin confirme la suspension auprès de la Badische Zeitung

Pour un ménage en France ou en Suisse, la carte d’abord. Il s’agit de relier Colmar, en Alsace, à Fribourg-en-Brisgau, dans le Bade-Wurtemberg. Le Rhin au milieu. Ce n’est pas Fribourg de Suisse. DNA, le 18 août, reprend la Badische Zeitung : lundi 17 août, le ministère des transports du Land a confirmé que ce projet de liaison est suspendu. Prenant acte, écrit DNA, des réticences françaises à investir, le projet étant jugé non rentable. La phrase utile tient en un verbe. Suspendu. Pas déchiré. Pas « définitivement arrêté ». DNA elle-même pose la question aux promoteurs : coup de frein ou coup d’arrêt. On la laisse ouverte.

Le dossier n’est pas né lundi. DNA le date. Relancé en 2017. Inscrit deux ans plus tard dans le traité d’Aix-la-Chapelle, signé en 2019 par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Une inscription de traité n’est pas un chantier. Une confirmation de suspension n’est pas une déchirure du traité. Pour les promoteurs, DNA parle d’un « coup de massue ». La même pièce ajoute : provisoirement, espèrent ses partisans. Espoir de partisans. Pas une relance signée. On n’écrit pas que la ligne est morte. On n’écrit pas qu’elle rouvre demain.

À Paris, le projet n’est pas jugé rentable

Le frein que DNA décrit est français. Réticence à investir. Projet jugé non rentable. Au dernier comité de pilotage, le 6 juillet 2026, Christian Schneider, directeur du service des transports du Bade-Wurtemberg, présidait. Il s’est dit prêt à financer la partie allemande. DNA ne donne pas de montant allemand. On n’en invente pas. L’homologue français, selon la même pièce, s’est montré bien plus frileux. Ratio coût/bénéfice largement insuffisant. Voilà le mot de Paris, rapporté par DNA. Pas un verdict de rédaction.

Le gouvernement français, toujours selon DNA, trouve que le compte n’y est pas. 650 millions d’euros, c’est encore trop, même avec une addition partagée. Ce chiffre est la position française telle que DNA la rapporte. Ce n’est pas un nouveau coût inventé ici. Mieux vaut, dit encore la pièce, optimiser le réseau de transports publics… routiers. Route plutôt que rail, dans cette phrase-là. On n’invente pas de fréquentation. On n’invente pas de temps de trajet. On n’invente pas de tonnes de CO2. On n’invente pas d’emplois. On tient ce que DNA écrit : trop cher pour Paris, même partagé, et une préférence affichée pour la route.

Trans Rhin Rail avance une piste légère, sans feu vert ministériel

L’association Trans Rhin Rail milite depuis des années pour la réouverture. DNA lui donne la parole après la suspension. Feuille de route progressive, pas un décret. Vincent Denefeld, coprésident, cité par DNA : l’idée est d’amorcer la réouverture avec des trains légers à batterie, puis d’évoluer vers des rames à plus forte capacité, en commençant par la ligne existante — rénovée pour le fret — entre Colmar et Volgelsheim. Trains à batterie. Idée d’association. On le répète pour le ménage. Ce n’est pas un plan du gouvernement français. Ce n’est pas une relance approuvée.

Brigitte Klinkert, députée, coprésidente de l’assemblée parlementaire franco-allemande, espère, dans DNA, que cette piste des trains légers « pourrait nous permettre de repartir ». Elle qualifie le projet de « RER transfrontalier », au service des usagers, qui aurait aussi pour effet de réduire le trafic routier à l’est de Colmar. Ce libellé-là — RER transfrontalier — est le sien, rapporté par DNA. Ce n’est pas un intitulé ministériel. DNA rappelle aussi qu’un dimanche 26 avril 2026, Trans Rhin Rail a tenu une fête du train en gare de Volgelsheim et y a invité Carola Wichert, cofondatrice d’Ecotrain. Une invitation, pas une circulation. Pour un lecteur de ménage, le 21 août 2026 tient en quatre phrases. L’Allemagne a confirmé la suspension. Paris trouve cela trop cher. Une association propose des trains légers. DNA demande si c’est un frein ou un arrêt. On ne referme pas la question.

FAQ

La liaison Colmar–Fribourg est-elle abandonnée ?

Non. DNA écrit que le projet est suspendu. La même pièce demande « Coup de frein ou coup d’arrêt ? » Cet article ne répond pas par un arrêt définitif. On n’écrit pas que la ligne est morte.

Qui a confirmé la suspension, et quand ?

Lundi 17 août, le ministère des transports du Bade-Wurtemberg, auprès de la Badische Zeitung. DNA, 18 août 2026, 19h17, mis à jour 20h09, cite cette confirmation.

Pourquoi Paris ne met-il pas l’argent ?

DNA : réticences françaises à investir, projet jugé non rentable. Pour le gouvernement français, 650 millions d’euros restent trop, même à addition partagée. Il préfère optimiser les transports publics routiers.

Les trains à batterie sont-ils un plan de l’État français ?

Non. C’est une proposition de Trans Rhin Rail, rapportée par DNA, via Vincent Denefeld. Ce n’est pas un plan ministériel. Ce n’est pas une relance approuvée.

De quel Fribourg parle-t-on ?

Fribourg-en-Brisgau, Bade-Wurtemberg, de l’autre côté du Rhin. Pas le canton suisse de Fribourg. La carte est alsacienne et badoise.

Sources

« Par Patrick Lancier »



