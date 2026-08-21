Israël ne laisse pas entrer la force à Gaza tant que le Hamas n’est pas désarmé

« Par Patrick Lancier »

TL;DR — Ce n’est pas un feu vert. C’est un refus d’entrée, dit par Jérusalem. JNS, repris par Cleveland Jewish News : le bureau du Premier ministre a déclaré jeudi que la direction politique n’a pas approuvé l’entrée de l’International Stabilization Force (ISF) dans la bande de Gaza. Le PMO ajoute, « contrary to reports » : « Israel has made clear there will be no reconstruction in the Strip before Hamas is fully disarmed. » Mike Huckabee, mercredi, à Al Arabiya English, via la même pièce JNS : le Hamas n’a pas cédé une seule arme. « How many guns has Hamas given up so far? The answer—zero. Not one. Not a pistol, not even so much as a slingshot. » Les 206 millions de dollars notifiés au Congrès (The Jerusalem Post, Reuters) paient du matériel. Ils n’ouvrent pas Gaza. La reconstruction vient après les armes. La guerre a été déclenchée par les attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023. Cet article n’invente pas de feu vert.

Jérusalem, jeudi : la direction politique n’a pas dit oui

La phrase du PMO est nette. Elle ne porte pas sur un budget. Elle porte sur une porte. La direction politique n’a pas approuvé l’entrée de l’ISF. JNS décrit cette force comme partie intégrante du « 20-point Trump Gaza plan » et comme une « long-term internal security solution ». Ce libellé-là — vingt points — appartient à cette pièce JNS. On ne le confond pas ici avec d’autres compteurs. Reuters, en février, écrivait que l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie s’étaient engagés à fournir des contingents. Cinq noms. Pas un ordre de bataille. Pas des troupes déjà dans la bande.

JNS ajoute, en une mention, que Tsahal contrôle aujourd’hui à peu près la moitié de Gaza, zone dite de sécurité. Une ligne, pas un bulletin d’état-major. Elle n’autorise pas à écrire que l’ISF s’y installe. Elle n’autorise pas à écrire qu’Israël a rejeté l’ensemble d’un plan américain. Elle dit seulement ceci, pour un lecteur de ménage : tant que le Hamas n’est pas désarmé, Jérusalem ne laisse pas entrer la force, et ne reconstruit pas.

Huckabee : zéro arme remise, donc pas de changement de posture

Mercredi, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, s’est exprimé sur Al Arabiya English. JNS le reprend. Il a écarté les affirmations selon lesquelles Jérusalem aurait rejeté la « 15-point roadmap » du Board of Peace — encore un autre libellé, quinze points, à laisser à sa source. Le fond, chez Huckabee, n’est pas un décompte de paragraphes. C’est une séquence. « The point is what comes first: disarmament, or Israel moving » — le désarmement d’abord, ou un mouvement d’Israël. Puis la phrase que l’on ne lisse pas : « How many guns has Hamas given up so far? The answer—zero. Not one. Not a pistol, not even so much as a slingshot. So until Hamas starts giving up weapons there’s no reason to expect Israel to change its posture. »

Zéro. Pas un pistolet. Pas même un lance-pierre. Tant que le Hamas ne commence pas à rendre des armes, il n’y a pas de raison d’attendre qu’Israël change de posture. C’est la citation. Ce n’est pas une invention de rédaction. Ce n’est pas non plus un bilan de frappes. On n’aligne pas ici de liste de morts. On tient la volonté politique : les armes d’abord.

La reconstruction, seulement après les armes — l’argent n’ouvre pas la porte

La citation du PMO le répète : pas de reconstruction dans la bande avant le désarmement complet du Hamas. Jared Kushner, lundi, après près de quatre heures avec Benyamin Netanyahou, a dit sur Fox News (via JNS) que la démilitarisation de Gaza pourrait commencer dans les trente jours, et que Washington ne soutiendrait pas la reconstruction avant cette démilitarisation. Même ordre. Pas l’inverse. On n’écrit pas que la reconstruction a déjà commencé. On n’écrit pas que l’aide humanitaire a déjà cessé — ce n’est pas dans ces pièces.

The Jerusalem Post, Reuters cette semaine : deux notifications du 30 juillet, plus de 206 millions de dollars, première dépense américaine significative pour l’ISF. 200 millions pour l’équipement, l’infrastructure, les véhicules et les opérations ; environ 6,3 millions pour neuf véhicules de transport de troupes auparavant destinés au Népal, Albanie et Kosovo premiers destinataires. Déploiement incertain. Ce n’est pas un déploiement signé. Ce n’est pas des troupes déjà à Gaza. L’argent n’est pas l’entrée. Pour un ménage, le 21 août 2026 tient en une ligne : Jérusalem n’a pas ouvert la porte, le Hamas n’a pas rendu d’arme, la reconstruction attend les armes. Rien de plus n’est dans ces sources.

FAQ

Israël a-t-il donné son feu vert à l’ISF ?

Non. Le PMO de Jérusalem, jeudi, repris par JNS via Cleveland Jewish News : la direction politique n’a pas approuvé l’entrée de l’International Stabilization Force à Gaza. Cet article n’invente pas de feu vert.

Le Hamas a-t-il commencé à rendre des armes ?

Non. Mike Huckabee, mercredi, Al Arabiya English via JNS : « How many guns has Hamas given up so far? The answer—zero. Not one. Not a pistol, not even so much as a slingshot. »

La reconstruction peut-elle commencer maintenant ?

Pas sur la position israélienne de ce fil. Le PMO : « Israel has made clear there will be no reconstruction in the Strip before Hamas is fully disarmed. » Kushner (Fox, via JNS) : Washington ne soutiendrait pas la reconstruction avant la démilitarisation.

Les 206 millions de dollars changent-ils cette porte ?

Non. The Jerusalem Post / Reuters : deux notifications du 30 juillet, matériel et fonctionnement, déploiement incertain. Un budget n’est pas une entrée de troupes. Ce n’est pas un déploiement signé.

Israël a-t-il rejeté tout le plan américain ?

Huckabee a écarté les affirmations selon lesquelles Jérusalem aurait rejeté la feuille de route à 15 points du Board of Peace (libellé JNS). La condition tenue est le désarmement d’abord. Ce n’est pas écrit ici comme un rejet de l’ensemble d’un plan.

Sources

« Par Patrick Lancier »



