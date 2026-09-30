Un commerçant de Jérusalem qui tape le nom de sa ville dans l’outil publicitaire d’OpenAI se voit proposer la Palestine, puis l’Ohio et l’Arkansas. Constat du 29 septembre 2026, sur une version encore en bêta.

Outil publicitaire de ChatGPT : « Jerusalem, Palestine, State of »

Que l’on écrive le nom de la capitale d’Israël dans le nouvel outil publicitaire d’OpenAI, et la première localité proposée est « Jerusalem, Palestine, State of ». Viennent ensuite l’Ohio, aux États-Unis, puis l’Arkansas. Jérusalem, en Israël, n’apparaît jamais, sauf si l’annonceur sait déjà écrire en lettres latines le nom hébreu de la ville : « Yerushalayim ».

Tel est le résultat d’un essai mené le 29 septembre 2026 dans l’Ads Manager d’OpenAI, toujours en version bêta. Les auteurs de l’essai n’ont aucun lien avec OpenAI. Ce qui suit décrit seulement ce que l’écran affichait ce jour-là : aucun marketing par l’intelligence artificielle pour les habitants de Jérusalem.

Ce que renvoie l’outil

En saisissant « Jerusalem » dans le champ des lieux d’une nouvelle campagne, on obtient « Jerusalem, Palestine, State of », classé parmi les régions. Suivent deux codes postaux américains, ceux de villes nommées Jerusalem dans l’Ohio et dans l’Arkansas. Aucune suggestion ne conduit à Jérusalem, en Israël.

Ordinateur, 29 septembre 2026 : la saisie « jerusalem » renvoie la Palestine, puis l’Ohio et l’Arkansas.

Le résultat est le même sur un téléphone et sur un ordinateur.

Téléphone, 29 septembre 2026, 9 h 49 (interface en français) : même résultat.

Il suffit de taper « jerusa » pour que l’entrée palestinienne vienne déjà en tête. L’ajout de l’accent français, « jérusalem », n’y change rien sur l’ordinateur.

Dès « jerusa », « Jerusalem, Palestine, State of » vient en premier.

Ajouter « israel » n’arrange rien : « jerusalem israel » renvoie « No locations found ». Le nom hébreu de la ville ne réussit pas mieux.

La saisie « jerusalem israel » renvoie « No locations found ».

La seule voie que les auteurs de l’essai aient trouvée est la translittération « Yerushalayim », qui renvoie « Yerushalayim, Israel », une région que l’on peut sélectionner. La même entrée figure aussi parmi les régions listées sous Israël.

La translittération « yerushalayim » renvoie « Yerushalayim, Israel ».

Ce n’est pas une défaillance générale touchant les villes israéliennes

Haïfa et Tel-Aviv apparaissent en Israël sous leur nom usuel. « haif » propose « Haifa, Israel » ; « tel aviv » propose « Tel-Aviv, Israel ». De toutes les villes israéliennes essayées, la capitale est la seule que l’on ne retrouve pas en Israël sous son propre nom.

La saisie « haif » renvoie « Haifa, Israel ».

La saisie « tel aviv » renvoie « Tel-Aviv, Israel ».

Les noms arabes ne comblent pas l’écart. « Al Quds », « Al-Quds », « Quds », l’écriture arabe, « east jerusalem » et « jerusalem palestine » renvoient tous « No locations found ». Le nom courant conduit à la Palestine ; les autres noms ne conduisent nulle part.

Les codes postaux n’y remédient pas

Les auteurs de l’essai ont aussi vérifié si les codes postaux de Jérusalem fonctionnaient. Les codes postaux israéliens de Jérusalem qu’ils ont essayés, par exemple 9100000, ne renvoient aucun lieu : « No locations found ».

Ce que cela change pour les commerçants israéliens de Jérusalem

Il ne s’agit pas d’une querelle abstraite sur un nom. La publicité locale existe pour qu’une entreprise atteigne les gens qui vivent près d’elle. La vie économique israélienne de Jérusalem ne compte pas seulement la Knesset, la résidence du président et la Cour suprême, mais aussi des boutiques de quartier, des artisans et des commerçants, des start-up et des professions libérales.

Sous le nom courant de « Jerusalem », cette activité ne peut pas être ciblée dans l’outil, puisque le nom renvoie à la Palestine. L’annonceur n’a plus que deux partis : ou bien il connaît le nom hébreu en lettres latines, ce que beaucoup ignoreront, ou bien il sélectionne tout Israël. L’outil indique qu’une campagne ne s’affiche que dans les lieux choisis ; l’annonce court alors bien au-delà de la ville de l’annonceur. Un cabinet médical de Jérusalem se trouve devant un choix qui ne se pose pas à un cabinet de Haïfa ou de Tel-Aviv.

Il en résulte une exclusion de fait : ces entreprises sont privées de publicité localisée sous le nom de leur propre ville. Aucun chiffre n’est avancé sur l’ampleur de cet effet. Le constat est précis : ce que l’outil affichait un jour donné, dans une version bêta.

L’effet se voit à l’écran. L’outil ne traite pas de la même manière les noms des villes israéliennes : deux d’entre elles apparaissent sous leur nom usuel, tandis que la capitale apparaît sous la Palestine.

Jérusalem est la capitale de l’État d’Israël et le siège de la Knesset, de la Cour suprême et de la présidence. Un outil de marketing dont les annonceurs se servent pour changer des clics en ventes, en visites et en contrats ne devrait pas faire aboutir ce nom à la Palestine.

OpenAI devrait corriger cela : associer « Jerusalem » à Israël dans l’Ads Manager, et répondre publiquement. L’outil est en bêta, et les bêtas existent pour être corrigées.

Mark Bambury, Head of EMEA Ads chez OpenAI, a été informé de cette omission le 30 septembre 2026.

Tant que l’outil n’est pas corrigé, un commerçant israélien, un fondateur de start-up ou un médecin de Jérusalem qui ouvre l’outil et tape le nom de sa propre ville sera envoyé en Palestine, puis dans l’Ohio et l’Arkansas, pour faire connaître son activité. Voilà ce que l’écran montrait le 29 septembre 2026.