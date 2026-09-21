Par Patrick Lancier

21 septembre 2026 — mise à jour: Belleville / Sons of Jacob

Binyamin / Belleville / Tel-Aviv — Au soir qui ouvrait le Yom Kippour 2026, des Juifs ont été attaqués sur deux continents. En Binyamin, un père de famille israélien de six enfants a été assassiné à une source après s’y être immergé avec son fils. En Ontario, un tireur a ouvert le feu sur la synagogue Sons of Jacob de Belleville, alors que les fidèles s’y rassemblaient. Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié l’attaque canadienne d’escalade supplémentaire de la crise antisémite au Canada. Ce ne sont pas des « tensions ». Ce sont des agressions contre la vie juive, le jour le plus saint de l’année.

Israël — source Ein Raya, près de Neve Tzuf

Le matin du 20 septembre 2026, quelques heures avant le jeûne, Netanel Shukrun (aussi orthographié Shakron), habitant d’Alei Zahav et père de six enfants, s’est rendu à Ein Raya, près de Neve Tzuf (Halamish), avec son fils aîné pour s’immerger.

Il a été abattu, évacué à l’hôpital Beilinson et déclaré mort. Il laisse son épouse, la Dr Merav (Meirav) Shukrun, et six enfants — le plus jeune a quatre ans.

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a décrit Netanel comme un homme de bonté, issu d’une famille fondatrice d’Alei Zahav — assassiné après avoir achevé l’immersion avec son fils. Un pisteur de combat de Tsahal a blessé le tireur en fuite. En quelques heures, les forces Duvdevan, sous direction du Shin Bet, avec la police israélienne, l’ont arrêté dans un hôpital près de Ramallah. Le véhicule lié à l’attentat a été saisi. Ligne officielle: traduire les terroristes en justice; refermer le cercle.

Canada — synagogue Sons of Jacob, Belleville

Le même jour civil, vers 19 h locales, l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario (SIU) a ouvert le dossier 26-OFI-452: un échange de tirs près de la synagogue Sons of Jacob (avenues Victoria et Bleecker, Belleville). Un policier du service de Belleville a fait face à un homme armé d’un fusil de chasse. Tous deux ont été touchés.

L’officier a été signalé en état critique mais stable; l’homme, en danger vital. La SIU a ensuite estimé qu’une trentaine de coups de feu avaient pu être tirés; véhicules et maisons voisines ont été atteints. Le président de la synagogue, Norm Weddum, a déclaré à Quinte News que les fidèles ont entendu les salves en entrant dans le sanctuaire, que les vitraux ont reçu une vingtaine d’impacts, et que le tireur visait les Juifs de la synagogue — non un vague « à proximité », euphémisme de certaines dépêches précoces.

Le 21 septembre 2026, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré sur X:

L’attentat terroriste contre la synagogue Sons of Jacob à Belleville, à la veille de Yom Kippour, marque une nouvelle escalade de la crise antisémite au Canada. Nos pensées vont à l’officier de police qui a agi avec un courage remarquable et a été blessé dans l’exercice de ses fonctions. Nous prions pour son plein et prompt rétablissement. Israël se tient aux côtés de la communauté juive du Canada, confrontée à une réalité de plus en plus menaçante. L’incitation ouverte laissée sans réponse dans l’espace public, jointes à des politiques anti-israéliennes, alimente l’antisémitisme. Un changement s’impose.

@IsraelMFA — 21 septembre 2026. Le premier ministre ontarien Doug Ford a condamné les tirs devant la synagogue alors que les Juifs se rassemblaient pour Kippour. La congrégation a annulé la suite des offices tant que le bâtiment restait scène de crime; Weddum a affirmé que les Juifs de Belleville reprendront et ne s’arrêteront pas.

Une soirée sainte — un même schéma

Une immersion à la source en Binyamin. Une porte de synagogue en Ontario. Même veille. Juridictions distinctes. Même cible: des Juifs qui pratiquent le judaïsme. Israël a répondu à Ein Raya par la poursuite et la capture.

À Belleville, un policier posté devant une synagogue l’a payé de blessures par balles — le « courage remarquable » du MAE n’est pas rhétorique lorsque les vitraux sont criblés.

Pour le lecteur francophone — et pour quiconque suit Israël et la diaspora — la scène canadienne compte: la sécurité de la diaspora et celle d’Israël ne sont pas deux dossiers séparés. L’incitation ouverte, laissée sans réponse, voyage. La politique anti-israélienne qui traite la légitime défense juive comme scandale et le sang juif comme bruit de fond voyage aussi. Le MAE l’a dit sans détour: un changement s’impose.

En Israël: le calendrier des fêtes n’est pas un calendrier sans risque. MAMAD / miklat, applications de la Défense civile, questions sobres sur le bail: cela vaut mieux que la panique nucléaire de TikTok.

le calendrier des fêtes n’est pas un calendrier sans risque. MAMAD / miklat, applications de la Défense civile, questions sobres sur le bail: cela vaut mieux que la panique nucléaire de TikTok. À l’étranger: la sécurité des synagogues aux jours saints n’est pas un théâtre facultatif. Belleville montre qu’un périmètre mou peut devenir zone mortelle en quelques minutes.

En résumé. Netanel Shukrun a été assassiné alors qu’il se préparait à Kippour avec son fils; Israël a capturé le meurtrier. Sons of Jacob a été prise sous le feu à l’ouverture de Kippour; un officier a été blessé en l’arrêtant. Baruch Dayan HaEmet. Tenir avec les Juifs d’Israël et du Canada — et refuser le brouillard qui rebaptise le terrorisme en « à proximité ».

FAQ

Qui a été tué près de Neve Tzuf le 20 septembre 2026?

Netanel Shukrun (aussi orthographié Shakron), père de six enfants d’Alei Zahav, abattu à Ein Raya lors de l’immersion pour Kippour. Mort à Beilinson. Le tireur a été arrêté dans un hôpital de la région de Ramallah par Duvdevan sous direction du Shin Bet.

Que s’est-il passé à Sons of Jacob, Belleville?

Le soir du 20 septembre 2026 (Yom Kippour), des tirs près de / contre la synagogue ont blessé un policier de Belleville et un homme de 29 ans. La SIU enquête. La direction de la synagogue parle d’attaque motivée par la haine; le MAE israélien parle d’attentat terroriste et d’escalade de l’antisémitisme canadien.

Pourquoi publier cela sur un site d’appartements à Tel-Aviv?

Parce que la même soirée sainte a produit un meurtre en Binyamin et des tirs sur une synagogue canadienne: même cible, mêmes euphémismes, même exigence de nommer le terrorisme. Le risque est réel; les rhétoriques qui le dissolvent ne le sont pas.

Sources