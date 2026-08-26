L’avion de la CIA transportant John Ratcliffe à Moscou : visite surprise et contacts entre services de renseignement

Fin de vacances du patron de la CIA a Moscou

Le 25 août 2026, un Boeing C-17A Globemaster III de l’US Air Force a atterri à l’aéroport international de Vnukovo, près de Moscou, en provenance de Riga (Lettonie). À son bord se trouvait John Ratcliffe, directeur de la Central Intelligence Agency (CIA). Selon les données de suivi et les informations convergentes, l’appareil s’est posé vers 8 h 43 (heure locale) et a quitté Moscou environ quatre heures plus tard.

Un vol militaire rare et discret

L’avion, immatriculé 07-7181 et opérant sous le callsign REACH 4555 (ou RCH4555), avait quitté la zone de Joint Base Andrews, près de Washington, avant de faire escale à Riga. Le mardi matin, il a décollé de Lettonie en direction de la capitale russe. Le transpondeur a été éteint lors du survol du territoire russe, rendant le suivi plus difficile. L’appareil est reparti vers Riga après une présence au sol limitée à environ quatre heures.

Le choix d’un C-17, avion de transport lourd capable d’embarquer du personnel de sécurité, des équipements spécialisés et éventuellement un module de communications classifiées, souligne le caractère sensible de la mission. Un second appareil américain (C-40B) avait également rejoint Riga, indiquant une logistique coordonnée.

Aucune rencontre avec Vladimir Poutine

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a explicitement déclaré qu’aucune rencontre avec le président Vladimir Poutine n’était prévue et qu’elle n’a pas eu lieu. Il a précisé que la visite de Ratcliffe s’inscrivait dans le cadre de contacts entre services de renseignement (спецслужбы).

Cette précision écarte l’hypothèse d’un entretien au sommet politique tout en confirmant le caractère « services à services » de la mission. Elle s’inscrit dans la continuité des échanges déjà établis entre la CIA et le SVR (Service de renseignement extérieur russe, héritier de certaines structures de l’ancien KGB), notamment avec son directeur Sergueï Narychkine, avec qui Ratcliffe avait précédemment eu des contacts.

Une mission non annoncée

Ni la CIA, ni le Pentagone, ni l’US Air Force, ni la Maison Blanche n’ont commenté le voyage. Du côté russe, après une première déclaration d’absence d’information sur l’avion, Peskov a ensuite reconnu le cadre des contacts entre services de renseignement sans donner de détails sur le contenu des entretiens ni sur les interlocuteurs précis.

Il s’agit de la première visite connue de John Ratcliffe en Russie en tant que directeur de la CIA. La dernière mission comparable d’un directeur de la CIA à Moscou remontait à novembre 2021, lorsque William Burns s’était rendu dans la capitale russe.

Contexte et portée

La visite intervient dans un climat de tensions liées à la guerre en Ukraine et à des informations de renseignement sur d’éventuels préparatifs russes. Des médias américains ont rapporté que Washington avait prévenu Kiev à l’avance et demandé à l’Ukraine de s’abstenir de frappes sur Moscou et Saint-Pétersbourg pendant la durée de la présence américaine.

La brièveté de la mission (environ quatre heures sur place), le recours à un avion militaire et le silence officiel des deux côtés confirment qu’il s’agissait d’un canal de communication discret entre services de renseignement, et non d’une négociation politique ouverte.

Synthèse des faits établis

Atterrissage à Vnukovo : vers 8 h 43, en provenance de Riga (Lettonie).

Départ : environ quatre heures plus tard.

Déclaration de Peskov : aucune rencontre prévue ni réalisée avec Vladimir Poutine.

Cadre de la visite : contacts entre la CIA et les services de renseignement russes (SVR / structures héritières du KGB).

Cette opération illustre le maintien de canaux de communication confidentiels entre les services de renseignement américains et russes, même en période de confrontation indirecte via l’Ukraine. Les détails précis des discussions restent non publics.

Références principales :

The Washington Post, « CIA director makes rare, unannounced visit to Moscow », 25 août 2026.

Déclarations de Dmitri Peskov (RIA Novosti, TASS, Washington Post), 25-26 août 2026.

Données de suivi Flightradar24 et analyses open-source sur le vol REACH 4555 / 07-7181.

Reports de CBS News, Axios, Wall Street Journal et The Aviationist, 25 août 2026.