Antisémitisme : le retour d’une menace qui vise toutes les démocraties

TL;DR — Depuis le 7 octobre 2023, les actes antisémites ont atteint des niveaux records en Europe et aux États-Unis. Reprenant l’avertissement de l’historienne Deborah Lipstadt — l’antisémitisme est « le canari dans la mine » de la démocratie —, cette tribune défend une thèse : la haine des Juifs n’est jamais seulement un problème juif. Là où elle prospère, la confiance dans les institutions, la vérité partagée et l’État de droit reculent. La combattre, c’est défendre la démocratie elle-même.

Un chiffre, puis un autre, puis une évidence

On peut discuter longtemps de la définition de l’antisémitisme. On peut moins discuter des compteurs. Au Royaume-Uni, le Community Security Trust (CST) a recensé 3 528 actes antisémites en 2024, le deuxième total le plus élevé de son histoire, après le record absolu de 4 296 actes en 2023, année marquée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. La moyenne mensuelle, qui tournait autour de 154 cas avant cette date, a quasiment doublé.

En France, le Service de protection de la communauté juive (SPCJ) a comptabilisé 1 570 actes antisémites en 2024, après 1 676 en 2023 — contre seulement 436 en 2022. Le seuil des mille actes a été franchi deux années de suite, avec 106 agressions physiques recensées en 2024, le plus lourd bilan de violences de la décennie.

Aux États-Unis, l’Anti-Defamation League (ADL) a enregistré 9 354 incidents antisémites en 2024, le total le plus élevé depuis le début de son décompte il y a près d’un demi-siècle. Pour la première fois, une majorité de ces incidents — 58 % — contenait une référence à Israël ou au sionisme. Cela représente en moyenne plus de vingt-cinq actes par jour, plus d’un par heure.

Trois pays, trois méthodologies, une même courbe. Ce n’est pas un accident statistique. C’est une tendance.

L’avertissement de Deborah Lipstadt

Dans une tribune publiée par The Telegraph le 30 août 2026, la question centrale n’est pas de savoir si les Juifs ont peur — ils l’ont dit, et les chiffres leur donnent raison. La question est de savoir ce que cette peur révèle du reste de la société.

L’historienne Deborah Lipstadt, ancienne envoyée spéciale des États-Unis chargée de surveiller et de combattre l’antisémitisme, a résumé l’idée d’une formule devenue célèbre : l’antisémitisme est « le canari dans la mine de charbon » de la démocratie. Aucune société, rappelle-t-elle, n’a toléré l’antisémitisme tout en restant une démocratie en bonne santé. La haine des Juifs ne s’arrête jamais aux Juifs. Elle est un symptôme précoce, un indicateur avancé de la dégradation d’un corps politique.

« Quiconque adhère au mythe complotiste au cœur de l’antisémitisme — l’idée que les Juifs contrôleraient les médias, les banques, le gouvernement ou la justice — a déjà renoncé à la démocratie. »

Pourquoi le complotisme est le vrai poison

L’antisémitisme moderne n’est pas seulement un préjugé ; c’est une théorie du monde. Il propose une explication totale : si quelque chose ne va pas — une crise économique, une guerre, une pandémie —, c’est qu’une main cachée tire les ficelles. Cette structure mentale est exactement celle qui ronge la démocratie de l’intérieur. Elle enseigne que les institutions mentent, que les élections sont truquées, que la presse est achetée, que la science est corrompue.

Un citoyen qui croit cela ne délibère plus : il soupçonne. Il ne débat plus : il dénonce. C’est pourquoi les régimes autoritaires et les entrepreneurs de la désinformation trouvent dans l’antisémitisme un outil si commode. Il ne sert pas seulement à désigner un bouc émissaire ; il sert à discréditer l’idée même qu’une vérité partagée et des institutions légitimes soient possibles.

Ce que la banalisation coûte à tout le monde

Le danger n’est pas seulement le passage à l’acte violent. C’est la normalisation. Quand des slogans qui, hier, auraient provoqué un tollé deviennent des mots d’ordre acceptables ; quand des théories du complot séculaires ressurgissent sur les réseaux sociaux repeintes aux couleurs de l’actualité ; quand une communauté doit sécuriser ses écoles, ses synagogues et ses commerces comme en temps de guerre — c’est tout le tissu démocratique qui se distend.

Car la mécanique est toujours la même. Une société qui accepte qu’un groupe soit ciblé impunément apprend, par la même occasion, que le ciblage impuni est possible. Les Juifs sont souvent les premiers visés ; ils sont rarement les derniers. C’est en ce sens précis que l’antisémitisme est un avertissement : il teste la solidité des digues que la démocratie a bâties contre la haine, le mensonge et l’arbitraire.

Défendre les Juifs, ou défendre la démocratie ? Les deux, indissociablement

Il faut se garder d’un contresens. Dire que l’antisémitisme menace la démocratie ne revient pas à instrumentaliser la souffrance juive au service d’une cause plus « noble ». C’est l’inverse : c’est reconnaître que la sécurité d’une minorité et la santé d’une nation sont liées par un même fil. On ne protège pas l’une sans l’autre.

Cela impose aussi une exigence de rigueur. Critiquer une politique d’un gouvernement, y compris israélien, relève du débat démocratique légitime. Désigner les Juifs comme collectivement responsables, leur prêter une loyauté douteuse, réactiver le vieux fantasme du complot — cela relève de la haine. La frontière n’est pas toujours facile à tracer, mais elle existe, et la refuser par confort intellectuel, c’est déjà céder du terrain.

La responsabilité des démocraties

Que faire ? D’abord, nommer. Une démocratie qui a peur de qualifier l’antisémitisme pour ce qu’il est se condamne à le voir grandir. Ensuite, protéger : garantir concrètement la sécurité des lieux juifs, appliquer la loi contre les menaces et les violences, sans zone grise ni deux poids deux mesures. Enfin, éduquer : contre le complotisme, la seule arme durable est une population capable de distinguer une information d’une rumeur, une critique d’une calomnie.

Rien de tout cela n’est un privilège accordé à une communauté. C’est un investissement dans la résilience collective. Une société qui sait protéger ses Juifs sait, en réalité, protéger tout le monde — parce qu’elle a maintenu en état de marche les institutions, les lois et l’attachement à la vérité qui protègent chacun.

Le retour de l’antisémitisme n’est pas un fait divers communautaire. C’est un signal d’alarme adressé à toutes les démocraties. À elles de décider si elles l’entendent.

FAQ

Pourquoi dire que l’antisémitisme menace la démocratie et pas seulement les Juifs ?

Parce que l’antisémitisme moderne repose sur une théorie du complot qui délégitime les institutions, la presse et la science. Cette défiance systématique est le terreau des dérives autoritaires. Historiquement, aucune démocratie n’est restée saine en tolérant la haine des Juifs, d’où la formule de Deborah Lipstadt sur « le canari dans la mine ».

Les chiffres cités sont-ils fiables ?

Ils proviennent d’organismes reconnus qui documentent les actes antisémites depuis des décennies : le CST au Royaume-Uni, le SPCJ en France et l’ADL aux États-Unis. Les méthodologies diffèrent d’un pays à l’autre, mais la tendance à la hausse depuis le 7 octobre 2023 est convergente.

Critiquer Israël, est-ce de l’antisémitisme ?

Non. La critique d’une politique gouvernementale relève du débat démocratique. Le basculement vers l’antisémitisme se produit lorsque l’on tient les Juifs collectivement responsables des actes d’un État, qu’on leur prête une loyauté suspecte ou qu’on réactive les mythes complotistes classiques.

Que peuvent faire concrètement les démocraties ?

Nommer clairement l’antisémitisme, garantir la sécurité des lieux juifs, appliquer la loi sans deux poids deux mesures, et investir dans l’éducation contre la désinformation et le complotisme.

Sources

The Telegraph, « The return of anti-Semitism is a warning to every democracy », 30 août 2026 — telegraph.co.uk

Community Security Trust (CST), Antisemitic Incidents Report 2024 — cst.org.uk

SPCJ / Crif, Les chiffres de l’antisémitisme en France en 2024 — crif.org

Anti-Defamation League (ADL), Audit of Antisemitic Incidents 2024 — adl.org

Par Patrick Lancier