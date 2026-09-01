Captain Ella, lieutenant-colonel : l’Arabe israélienne qui parle au monde arabe au nom de Tsahal

TL;DR — Née à Qalansawe, ville arabe musulmane du Triangle, Ella Waweya est devenue le 15 février 2026 la porte-parole arabophone de l’armée israélienne, succédant à Avichay Adraee. Lieutenant-colonel, elle est la plus haute gradée musulmane de Tsahal et la première femme à diriger la communication arabe de l’armée. Connue sous le nom de « Captain Ella », elle rassemble plus d’un demi-million d’abonnés sur TikTok et 200 000 sur X.

Il y a des trajectoires qui résument à elles seules une société tout entière. Celle d’Ella Waweya en fait partie. Le 15 février 2026, à Tel-Aviv, une cérémonie de passation a discrètement changé le visage de la communication militaire israélienne : le colonel Avichay Adraee, voix arabophone de Tsahal pendant près de vingt ans, cédait sa place à une femme de 36 ans née dans un village arabe du centre d’Israël. Promue lieutenant-colonel, Ella Waweya devient la plus haute gradée musulmane de l’armée israélienne et la première femme à diriger sa communication en langue arabe.

Qui est Ella Waweya ?

Elle naît le 16 octobre 1989 à Qalansawe, une ville arabe musulmane de la région du Triangle, en Israël. Elle grandit à une période où, pour beaucoup de ses voisins, l’uniforme israélien reste le signe de l’adversaire. Adolescente pendant la seconde Intifada, elle regarde le conflit à travers l’écran d’Al Jazeera. Puis vient le jour où, à seize ans, on lui remet sa carte d’identité israélienne. Une phrase la traverse : elle est citoyenne de ce pays. Le reste de sa vie sera une réponse patiente à cette évidence-là.

Elle étudie sérieusement. Diplômée avec mention en communication du Collège académique de Netanya, elle obtient ensuite un master, également avec mention, en gouvernement et marketing politique au Centre interdisciplinaire de Herzliya (Reichman University). Elle travaille dans les médias, notamment à la radio, et fonde le projet « Shared Life », consacré à la coexistence entre Arabes et Juifs. Après un service civil à l’hôpital Meir de Kfar Saba en 2011, elle prend une décision qui va bouleverser sa vie.

Un engagement volontaire, gardé secret

En 2013, Ella Waweya se porte volontaire pour Tsahal — un engagement que la loi n’impose pas aux citoyens arabes d’Israël. Elle devient la première soldate de sa région. Selon son récit, elle va jusqu’à récupérer les clés des boîtes aux lettres de la famille pour être sûre que la convocation de l’armée n’atterrisse que sous ses yeux. Elle cache son uniforme pendant près d’un an et demi. En 2015, le président Reuven Rivlin lui remet une distinction de soldate d’excellence.

« Captain Ella » : une voix pour le monde arabe

Pendant sept ans, sous le nom de « Captain Ella », elle bâtit une présence unique : une officière israélienne, musulmane, arabophone, qui s’adresse directement au monde arabe dans sa langue. Elle rassemble aujourd’hui plus d’un demi-million d’abonnés sur TikTok et environ 200 000 sur X. Son travail lui a valu des distinctions du président, du ministre de la Défense et du chef d’état-major.

Elle décrit un métier d’interprète autant que de porte-parole : adapter chaque message à son public. Face à un auditoire israélien ou ouvert, le ton est direct et pédagogique ; face à un public hostile, il faut la fermeté, la preuve visuelle, la présence de terrain. Elle compare volontiers sa mission à l’allégorie de la caverne de Platon : les prisonniers prennent les ombres projetées sur le mur pour la réalité. Son rôle, dit-elle, n’est pas de peindre de plus belles ombres, mais de témoigner de ce qui se trouve dehors — y compris quand le dehors est difficile à regarder.

Un symbole qui dépasse une carrière

Sa nomination dépasse le parcours d’une femme. À Qalansawe, une vingtaine de jeunes ont depuis suivi le chemin qu’elle a ouvert vers les unités de communication de l’armée. Pour eux, Tsahal n’est plus seulement une rumeur hostile : c’est aussi le visage d’une femme de leur village, en uniforme, qui parle leur langue. En prenant la succession d’Avichay Adraee, Ella Waweya n’a pas changé de nom en changeant de grade. Le galon a changé. L’aplomb, non.

Dans une région où l’on additionne trop souvent les identités comme des contradictions, sa trajectoire dit l’inverse : on peut être arabe, musulmane, israélienne et officière, sans renoncer à rien. Elle incarne une fierté rare et assumée — celle d’une Arabe fière d’être israélienne, qui ne voit dans sa citoyenneté ni une trahison ni un renoncement, mais une appartenance pleine. C’est peut-être là le message le plus fort qu’elle porte, bien au-delà de ses fonctions officielles.

FAQ

Qui est Captain Ella ?

Ella Waweya, officière de l’armée israélienne née en 1989 à Qalansawe, connue sous le nom de « Captain Ella ». Depuis le 15 février 2026, elle est la porte-parole arabophone de Tsahal.

Quel est son grade ?

Lieutenant-colonel. Elle est la plus haute gradée musulmane de l’armée israélienne.

Qui a-t-elle remplacé ?

Le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de Tsahal pendant près de vingt ans, qui a quitté ses fonctions début 2026.

Pourquoi son parcours est-il exceptionnel ?

Les citoyens arabes d’Israël ne sont pas soumis à la conscription. Elle s’est engagée volontairement en 2013, devenant la première soldate de sa région.

Par Patrick Lancier