Argentine : quand un État décide de défendre Israël, l'antisémitisme recule

L’essentiel. En 2026, l’Argentine est le premier pays d’Amérique latine — et du Sud — à présider l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA). À Buenos Aires, Javier Milei a dit une chose simple : l’antisémitisme n’a pas reculé, il s’est réorganisé. Et l’IHRA n’est forte que de la volonté politique de ses membres. Israël, a-t-il ajouté, est le bastion de l’Occident.

Par Patrick Lancier

Pourquoi l’Argentine compte maintenant

Ce n’est pas un communiqué de plus. C’est un pays du Sud qui prend la tête d’un organisme créé pour la mémoire de la Shoah et le combat contre l’antisémitisme. Slogan de la présidence : « Étendre les frontières de la mémoire ». L’objectif officiel : faire entrer l’Amérique latine dans le travail d’éducation, de mémoire et de vigilance.

L’antisémitisme n’a pas disparu, il a changé de costume

« L’antisémitisme mondial n’a pas reculé, il s’est seulement réorganisé. » Phrase de Milei au plénier IHRA à Buenos Aires. Le 7 octobre 2023, dans sa bouche, n’est pas une parenthèse. Puis la thèse : « Israël est le bastion de l’Occident. Si Israël tombait, ensuite viendrait l’Occident. »

La phrase qui devrait coller aux murs de l’ONU

« L’IHRA est aussi forte que la volonté politique de ses membres. » L’Argentine n’est pas un observateur lointain. Attentat contre l’ambassade d’Israël à Buenos Aires, 1992 : 29 morts, environ 200 blessés. Attentat contre l’AMIA, 1994 : 85 morts, plus de 300 blessés.

Ce qui est fait, ce qui reste conditionnel

Présidence IHRA 2026. Accords d’Isaac. Projet de vols directs Buenos Aires–Tel Aviv. Transfert d’ambassade à Jérusalem « dès que les conditions le permettront » : pas encore fait. Un gel a été rapporté début 2026 (Malouines / forage).

Par Patrick Lancier