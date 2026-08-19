Slice 42

Latest News

Uncategorized

Argentine : quand un État décide de défendre Israël, l'antisémitisme recule

Byadmin

Août 19, 2026
Argentine : quand un État décide de défendre Israël, l'antisémitisme recule

L’essentiel. En 2026, l’Argentine est le premier pays d’Amérique latine — et du Sud — à présider l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA). À Buenos Aires, Javier Milei a dit une chose simple : l’antisémitisme n’a pas reculé, il s’est réorganisé. Et l’IHRA n’est forte que de la volonté politique de ses membres. Israël, a-t-il ajouté, est le bastion de l’Occident.

Par Patrick Lancier

Pourquoi l’Argentine compte maintenant

Ce n’est pas un communiqué de plus. C’est un pays du Sud qui prend la tête d’un organisme créé pour la mémoire de la Shoah et le combat contre l’antisémitisme. Slogan de la présidence : « Étendre les frontières de la mémoire ». L’objectif officiel : faire entrer l’Amérique latine dans le travail d’éducation, de mémoire et de vigilance.

L’antisémitisme n’a pas disparu, il a changé de costume

« L’antisémitisme mondial n’a pas reculé, il s’est seulement réorganisé. » Phrase de Milei au plénier IHRA à Buenos Aires. Le 7 octobre 2023, dans sa bouche, n’est pas une parenthèse. Puis la thèse : « Israël est le bastion de l’Occident. Si Israël tombait, ensuite viendrait l’Occident. »

La phrase qui devrait coller aux murs de l’ONU

« L’IHRA est aussi forte que la volonté politique de ses membres. » L’Argentine n’est pas un observateur lointain. Attentat contre l’ambassade d’Israël à Buenos Aires, 1992 : 29 morts, environ 200 blessés. Attentat contre l’AMIA, 1994 : 85 morts, plus de 300 blessés.

Ce qui est fait, ce qui reste conditionnel

Présidence IHRA 2026. Accords d’Isaac. Projet de vols directs Buenos Aires–Tel Aviv. Transfert d’ambassade à Jérusalem « dès que les conditions le permettront » : pas encore fait. Un gel a été rapporté début 2026 (Malouines / forage).

Par Patrick Lancier

By admin

Related Post

Uncategorized

Les 10 Meilleurs Endroits à Visiter en France Pour un Voyage Inoubliable

Mai 16, 2026 admin
Uncategorized

Les plateformes de streaming musical bouleversent l’industrie du disque en 2026

Mai 15, 2026 admin
Uncategorized

Les nouvelles méthodes de travail hybride qui redéfinissent les entreprises modernes

Mai 14, 2026 admin

You missed

Uncategorized

Argentine : quand un État décide de défendre Israël, l'antisémitisme recule

août 19, 2026 admin
News

Actions Hermès : la justice française élargit son enquête sur une fraude présumée à 14 milliards d’euros

août 19, 2026 admin
News

BNP Paribas : ce que disent vraiment les tribunaux — du Soudan aux « CumCum »

août 16, 2026 admin
News

L’argent de la charité détourné vers le terrorisme : anatomie d’un scandale financier mondial

août 16, 2026 admin