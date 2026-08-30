En juillet, 27 677 logements ont été commencés, mais les permis reculent à 29 577

« Par Patrick Lancier »

En juillet 2026, 27 677 logements ont été mis en chantier en France, 8,9 % de plus qu’en juin. Au même moment, les autorisations reculent encore : 29 577, soit 2,5 % de moins. Le service des données et études statistiques du ministère chargé du Logement l’écrit le 28 août. Pour un ménage qui attend un logement neuf, ce n’est pas un jugement sur toute la France. C’est un mois à deux vitesses. On commence plus de chantiers. On en autorise moins.

Un mois à deux compteurs

Les mises en chantier de juillet sont une estimation. Le service statistique écrit qu’elles « s’élèveraient » à 27 677. Hausse de 8,9 % après un juin stable et un mai en recul de 3,4 %. Les autorisations, elles, sont tombées à 29 577, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. −2,5 % après −5,6 % en juin et +17,8 % en mai. Un mois ne fait pas une année. Il dit seulement que le neuf avance d’un côté et recule de l’autre.

Pour un ménage, la distinction est simple. Un permis, c’est le droit de construire. Un chantier, c’est le moment où les travaux commencent. Les deux ne tombent pas le même jour. En juillet, le second compteur monte. Le premier redescend.

Sur un an, les permis restent sous la moyenne

D’août 2025 à juillet 2026, 370 673 logements ont été autorisés. C’est 9,5 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes. Le rebond d’un mois de chantiers ne reconstitue pas ce stock. Sur les sept premiers mois de 2026, le niveau mensuel moyen des autorisations reste toutefois supérieur de 1,4 % à celui de l’ensemble de l’année 2025. Deux lectures, une même série. Le mois de juillet n’efface pas l’année. L’année 2026, jusqu’ici, n’est pas plus basse que 2025.

Au deuxième trimestre, les particuliers ont réservé 16 112 logements neufs, 4,8 % de moins qu’au trimestre précédent. Les promoteurs en ont mis 17 499 en vente, 11,1 % de plus. La même page du ministère, mise à jour le 28 août, le dit. Plus d’offres. Moins de réservations. Pour un ménage qui cherche un neuf, le catalogue s’allonge. La décision, elle, ralentit.

Suisse et Belgique : le type de bien pèse encore

En Suisse, l’Office fédéral de la statistique, le 30 juillet 2026, place l’indice IMPI du deuxième trimestre à 127,7 points. +0,7 % sur un trimestre. +3,5 % sur un an. Les maisons individuelles reculent de 0,4 % sur le trimestre. Les appartements en propriété avancent de 1,6 %. Un ménage à Zoug, à Genève ou à Lausanne ne lit pas le même indice s’il vise une maison ou un appartement.

En Belgique, Statbel, le 18 juin 2026, fixe le prix médian des maisons fermées ou demi-fermées à 285 000 euros au premier trimestre, soit −1,7 % sur un an. Les maisons ouvertes à quatre façades montent à 405 000 euros (+2,5 %). Les appartements atteignent 257 000 euros (+3,2 %). Ici encore, le type de bien tranche plus qu’un titre unique.

Une ligne d’Israël : 11,563 milliards de shekels de crédits habitat en juillet

Une ligne, pas un dossier. Selon Globes, le 25 août, citant la Banque d’Israël, les ménages israéliens ont souscrit 11,563 milliards de shekels de crédits habitat en juillet. Le prêt moyen s’établit à 1,117 million de shekels, proche du pic de mars (1,129 million). Un État en guerre depuis le 7 octobre 2023 tient encore le calendrier du crédit. Pour le lecteur en France, en Suisse ou en Belgique, le fil du jour reste l’écart permis / chantiers chez soi.

FAQ

27 677 logements commencés, c’est un record ?

Non. C’est l’estimation de juillet 2026, en hausse de 8,9 % par rapport à juin. SDES, 28 août.

Les 29 577 permis sont-ils le même chiffre que les 370 673 ?

Non. 29 577, c’est juillet. 370 673, c’est le cumul d’août 2025 à juillet 2026, 9,5 % sous la moyenne de cinq ans.

Un permis, c’est déjà un chantier ?

Non. Le permis autorise. Le chantier commence plus tard. En juillet, le second compteur monte, le premier recule.

Que signifie 11,563 milliards de shekels ?

Le volume de nouveaux crédits habitat en Israël en juillet 2026, selon la Banque d’Israël reprise par Globes. Un flux de crédit, pas un prix de vente.

Sources

« Par Patrick Lancier »



