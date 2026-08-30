Marine Le Pen reste en tête des intentions de vote pour 2027, entre 34 et 35,5 %

« Par Patrick Lancier »

Pour les électeurs, le tableau de la présidentielle 2027 n’a pas changé de tête. Marine Le Pen reste largement en tête des intentions de vote au premier tour, entre 34 % et 35,5 %. C’est le résultat d’un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune dimanche, publié samedi. 20 Minutes le reprend dimanche 30 août. Loin devant. Jean-Luc Mélenchon recule. Raphaël Glucksmann avance. Au second tour, Le Pen est donnée gagnante dans tous les cas testés.

Loin devant, entre 34 et 35,5 %

20 Minutes écrit que les sondages « se suivent et se ressemblent » pour la candidate du Rassemblement national. Dans cette étude, elle est « loin devant », avec 34 % à 35,5 % des préférences. Le champ est simple à lire. Enquête en ligne du 26 au 28 août. 1 378 personnes. France, 18 ans ou plus, quotas. Marge d’erreur entre 1,1 et 3,1 points. Ce n’est pas le résultat d’une élection. C’est une photographie d’intentions, un dimanche de fin août.

Mélenchon recule, Glucksmann avance

Quand Édouard Philippe est le candidat unique du bloc central, Jean-Luc Mélenchon est donné à 14 % (−2 points par rapport à juillet). Philippe est crédité de 17 % (+0,5), « en mesure d’accéder à la finale ». Raphaël Glucksmann, qui vient de se déclarer candidat via la primaire organisée avec le Parti socialiste, gagne un point à 11,5 %. Si c’est Gabriel Attal qui représente le centre, Glucksmann monte à 14 % (+3) et fait jeu égal avec Mélenchon pour une place au second tour. Attal est alors quatrième, à 12 % (−1,5).

Derrière, Bruno Retailleau est crédité de 6 % à 9,5 % selon les configurations. Éric Zemmour, environ 4 %. Marine Tondelier et Fabien Roussel, 3 à 4 %. Quand il est testé, David Lisnard, maire de Cannes, engrange 3 à 3,5 %.

Au second tour, elle l’emporte dans tous les cas testés

Face à Philippe : 52,5 % (+0,5 par rapport à juillet). Face à Attal : 57 % (+3). Face à Mélenchon : 69,5 % (+2). Face à Glucksmann : 57 %, en baisse de 1,5 point depuis juillet — le seul second tour où elle recule par rapport à la précédente édition. Pour l’électeur, le message de ce baromètre est net. Le Pen reste première. Le second tour, dans les quatre hypothèses publiées, la donne gagnante.

FAQ

Qui arrive en tête au premier tour ?

Marine Le Pen, entre 34 % et 35,5 %, loin devant. Sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune dimanche, publié samedi, repris par 20 Minutes le 30 août.

Mélenchon peut-il encore aller au second tour ?

Dans la configuration Philippe, il est à 14 % (−2), derrière Philippe à 17 %. Si Attal est le candidat du centre, Glucksmann à 14 % fait jeu égal avec Mélenchon pour une place au second tour.

Gagne-t-elle tous les seconds tours testés ?

Oui, dans cette enquête. 52,5 % face à Philippe, 57 % face à Attal, 69,5 % face à Mélenchon, 57 % face à Glucksmann.

Comment le sondage a-t-il été fait ?

En ligne, du 26 au 28 août, sur 1 378 personnes représentatives de la population française de 18 ans ou plus, quotas. Marge d’erreur de 1,1 à 3,1 points.

Sources

« Par Patrick Lancier »



