Les pompiers déposent un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre

« Par Patrick Lancier »

Vendredi 28 août 2026, l’intersyndicale des sapeurs-pompiers a déposé un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre. Huit des neuf organisations représentatives l’ont signé. Xavier Boy, porte-parole, a dit à l’AFP : « Nous allons déposer un préavis de grève à compter du 8 septembre jusqu’au 20 octobre. » Pour le public, ce qui change, c’est simple. Les pompiers montreront leur mécontentement avec des brassards. Les services de secours ne s’arrêteront pas. Ce préavis est français. Ce n’est pas une grève suisse. Ce n’est pas une grève belge.

Du 8 septembre au 20 octobre, avec des brassards

BFMTV, Ouest-France et 20 Minutes tiennent le préavis de l’Agence France-Presse. Le dépôt a eu lieu vendredi auprès du ministre de l’Intérieur. Samedi 29 août, Boy a précisé sur franceinfo (publié à 09h23) : pour cette grève, les services de secours ne vont pas s’arrêter. « Montrer notre mécontentement avec des brassards en grève. » Six semaines environ. Une date de début. Une date de fin. Des brassards. Pas un arrêt des secours.

Une mobilisation nationale est aussi prévue du 26 au 29 septembre, avec une manifestation statique place de la République, selon l’appel d’août repris par BFMTV. Ce n’est pas le même objet que le préavis. Le préavis, c’est le calendrier du 8 septembre au 20 octobre.

Ce qu’ils demandent, en trois points

Selon 20 Minutes, les revendications tiennent en trois points : davantage de moyens face à des interventions qui explosent ; un recrutement massif de professionnels ; l’adoption rapide du projet de loi de modernisation de la Sécurité civile. Boy, sur franceinfo : « La toute première des priorités, c’est le financement, parce que l’argent, c’est le nerf de la guerre. » Il ajoute que la souffrance dans la Sécurité civile, chez les sapeurs-pompiers, « c’est au quotidien ». Effectifs insuffisants. Plus le temps de maintenir les acquis techniques et les capacités physiques. « À chaque heure de garde, nous sommes en intervention. » « Nous avons explosé les chiffres opérationnels, nous n’avons plus le temps de nous entraîner. »

Boy compare le départ de collègues professionnels « par dégoût » à celui des soignants pendant le Covid. C’est son attribution. Ce n’est pas un chiffre officiel de départs. C’est ce qu’il dit sur franceinfo le 29 août.

Pas plus de réponse qu’au 13 août

Le 13 août, l’intersyndicale a rencontré Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur. Elle en est sortie « très déçue », selon Boy. Samedi : « Aujourd’hui, nous n’avons toujours pas plus de réponse que le 13 août. » Le 8 septembre, le gouvernement doit remettre en main propre le projet de loi. Le 20 octobre, la première partie du projet de loi de finances doit être votée. Boy veut maintenir « la pression » entre ces deux dates. Pour le lecteur qui appelle les secours, le message des syndicats est clair : brassards, pas arrêt. Le préavis commence le 8 septembre.

FAQ

Les secours s’arrêtent-ils pendant la grève ?

Non. Xavier Boy sur franceinfo le 29 août : les services de secours ne vont pas s’arrêter. Les pompiers montreront leur mécontentement avec des brassards. 20 Minutes confirme qu’ils continueront d’assurer leurs missions.

Quelles sont les dates du préavis ?

Du 8 septembre au 20 octobre 2026. Préavis déposé vendredi 28 août, signé par huit des neuf organisations. AFP via BFMTV, Ouest-France, 20 Minutes.

Ce préavis concerne-t-il la Suisse ou la Belgique ?

Non. C’est un préavis français, adressé au ministre français de l’Intérieur. Ce n’est pas une grève suisse. Ce n’est pas une grève belge.

Que demandent les pompiers ?

Davantage de moyens, un recrutement massif de professionnels, et l’adoption rapide du projet de loi de modernisation de la Sécurité civile. 20 Minutes, 28 août.

Sources

« Par Patrick Lancier »



