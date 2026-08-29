Dès lundi, un malus sur les vêtements Shein, Temu et AliExpress

« Par Patrick Lancier »

Lundi 1er septembre 2026, un malus s’applique à certains vêtements achetés sur Shein, Temu et AliExpress. L’arrêté du ministère de la Transition écologique, paru vendredi 28 août au Journal officiel, fixe les montants. Pour un T-shirt dont le score passe sous le seuil, deux euros. Pour un jean, neuf euros. Pour une veste, douze euros. Les plateformes n’ont pas dit si elles paieront ou si la somme passera sur le ticket. Pour un foyer, c’est ça qui change : le prix d’une commande, dès lundi, peut bouger. Ou pas. Personne n’a tranché.

Lundi, le malus commence

Vendredi 28 août, le Journal officiel a publié l’arrêté. Lundi 1er septembre, il s’applique. Ce n’est plus un projet. C’est une date. BFMTV et Ouest-France le tiennent de l’Agence France-Presse. La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 a ouvert le cadre. L’arrêté dit combien, pièce par pièce, quand le score environnemental d’un vêtement passe sous le seuil.

Le malus vise la mode ultra-éphémère. Un vêtement qui, selon le ministre délégué Mathieu Lefèvre, passe « en un temps record des étals d’un magasin à la poubelle noire de son logement ». Pour le lecteur en France, en Suisse ou en Belgique, le texte s’applique en France. Ce n’est pas une taxe suisse. Ce n’est pas une taxe belge. C’est un arrêté français, lundi.

Ce que ça peut coûter sur un T-shirt, un jean, une veste

En 2026, pour les pièces sous le seuil, les montants sont ceux-ci. Cinquante centimes pour un boxer, un caleçon ou une paire de chaussettes. Deux euros pour un T-shirt. Neuf euros pour un jean. Douze euros pour une veste. Le malus ne peut pas dépasser 50 % du prix hors taxe. Une veste à dix euros, dans l’exemple de RTL, ne peut pas porter plus de cinq euros de pénalité.

Sont concernés, selon l’arrêté repris par l’AFP, les boxers, caleçons, slips, chaussettes, chemises, jeans, jupes, robes, maillots de bain, manteaux, vestes, pantalons, pulls, T-shirts et polos. Pas toute la garde-robe du monde. Ces pièces-là, quand le score est sous le seuil. En 2030, le malus d’une veste pourra aller jusqu’à 19,50 euros. Lundi, on n’est pas en 2030. Lundi, c’est la table 2026.

Shein, Temu, AliExpress : les noms que la couverture retient

Les articles nomment Shein, Temu et AliExpress. Les textes de loi, eux, ne citent aucune marque. Le cabinet de Mathieu Lefèvre a indiqué avoir testé Kiabi, Decathlon, Jules, Petit Bateau, Leclerc et Carrefour, et que le dispositif ne les toucherait pas. Ce n’est pas une exonération écrite pour Zara ou une autre enseigne. C’est un test de cabinet. Pour le client, le rayon d’un hypermarché n’est pas le même fil que la commande sur une plateforme asiatique.

Lefèvre parle d’une France « pionnière en Europe ». Pour le foyer, la phrase d’État compte moins que le ticket. Lundi, le malus existe. Le rayon français testé par le cabinet, selon ce cabinet, n’est pas dans le collimateur. La commande Shein, Temu ou AliExpress, si le score est sous le seuil, l’est.

Personne n’a dit qui paiera

Reste l’inconnue. Les plateformes n’ont pas dit si elles absorberont le malus ou si elles le feront payer au client. RTL le pose ainsi. Un T-shirt peut rester au même prix. Il peut aussi prendre deux euros. Une veste peut prendre douze euros, dans la limite de la moitié du prix hors taxe. Lundi, le client verra le panier. Pas avant.

Le même lundi, Shein entre à la Bourse de Hong Kong. Pour un foyer qui commande un jean, ce n’est pas le cours de l’action qui compte. C’est le prix de la pièce. Le malus est là. Qui le porte, plateforme ou client, n’est pas tranché.

FAQ

Le malus commence-t-il lundi ?

Oui. Arrêté du ministère de la Transition écologique, Journal officiel vendredi 28 août 2026, application lundi 1er septembre 2026.

Combien pour un T-shirt, un jean, une veste en 2026 ?

Deux euros pour un T-shirt, neuf euros pour un jean, douze euros pour une veste, si le score est sous le seuil. Cinquante centimes pour un boxer, un caleçon ou une paire de chaussettes. Plafond : 50 % du prix hors taxe. AFP reprise par BFMTV et Ouest-France.

Le malus s’applique-t-il en Suisse ou en Belgique ?

Non. C’est un arrêté français. Il s’applique en France dès lundi. Ce n’est pas une taxe suisse. Ce n’est pas une taxe belge.

Qui paie, la plateforme ou le client ?

Inconnu. Les plateformes n’ont pas dit si elles absorberont le malus ou s’il passera sur le ticket.

Sources

« Par Patrick Lancier »