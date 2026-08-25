Souveraineté IA : comment Eclairion a financé les data centers qui hébergent le cluster de Mistral AI

TL;DR — L’opérateur français Eclairion héberge, à Bruyères-le-Châtel (Essonne), le premier cluster d’intelligence artificielle de la licorne française Mistral AI. Le tour de table est essentiellement français : Tikehau Capital a engagé 160 M€ au total, aux côtés de fonds gérés par Omnes Capital et Absolute Capital Partners. Eclairion a depuis annoncé un plan de 2,5 Md€ portant sur quatre data centers, sur fond de souveraineté numérique européenne.

En hébergeant, à Bruyères-le-Châtel (Essonne), le premier cluster d’intelligence artificielle de la licorne française Mistral AI, la jeune société Eclairion s’est imposée comme un maillon de l’infrastructure de calcul européenne. Derrière cette machine figure un montage financier associant plusieurs investisseurs français — au premier rang desquels Tikehau Capital, qui a engagé 160 M€, aux côtés d’Omnes Capital et d’Absolute Capital Partners. Tour d’horizon factuel d’un dossier emblématique de la montée en puissance des « usines d’IA » en France.

Une infrastructure conçue pour l’IA à très haute densité

Eclairion est un opérateur français de data centers modulaires spécialisé dans l’hébergement en colocation de calculateurs à très haute densité, destinés à l’intelligence artificielle et au calcul haute performance (HPC). L’entreprise, lancée par le Groupe HPC et dirigée par Arnaud Lepinois, exploite un site de quatre hectares à Bruyères-le-Châtel, dans l’Essonne, à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris.

Le site propose une capacité initiale pouvant atteindre 60 MW, répartie dans des modules capables d’accueillir des baies de 30 à 200 kW — une densité adaptée aux charges de travail de l’IA générative et du calcul scientifique. L’infrastructure a reçu, fin 2024, le label « Grand Lieu d’Innovation » et le soutien de la Région Île-de-France.

Le cluster de Mistral AI

En février 2025, en marge du Sommet pour l’action sur l’IA organisé à Paris, Eclairion a révélé qu’il accueillait le déploiement du premier cluster d’IA de Mistral AI, la société fondée par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, présentée comme la championne européenne face aux acteurs américains. Le projet est mené en partenariat avec le fournisseur de cloud GPU Fluidstack, avec l’appui de partenaires technologiques comme Nvidia et Dell Technologies. Eclairion présente le contrat pluriannuel comme l’incarnation d’une « vision stratégique souveraine ».

Le financement de l’équipement GPU relève, lui, d’un montage distinct porté par Mistral AI : l’entreprise a levé 830 M$ de dette auprès d’un syndicat de sept banques (Bpifrance, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, La Banque Postale, MUFG et Natixis CIB) pour financer l’achat de puces Nvidia Grace Blackwell (GB300) installées sur le site de Bruyères-le-Châtel.

Le financement d’Eclairion : ce qui est établi

Le tour de table financier d’Eclairion repose sur plusieurs investisseurs institutionnels français. L’élément le mieux documenté est l’engagement de Tikehau Capital, gérant d’actifs alternatifs, à hauteur de 160 M€ au total. Selon le communiqué du 11 février 2025, ce montant se décompose en deux temps : un premier engagement de 110 M€ en novembre 2023, destiné au développement du grand data center HPC au sud de Paris, puis un renforcement de 50 M€ début 2025, réalisé via sa stratégie « special opportunities ». Jean Odendall, Deputy Head of Tactical Strategies chez Tikehau Capital, y voit un investissement conforme à la conviction que « la France et l’Europe joueront un rôle clé dans la révolution technologique mondiale ».

À ce financement s’ajoutent les concours d’autres partenaires. Eclairion indique que son infrastructure a été développée grâce au soutien de fonds gérés par les équipes d’Omnes Capital, Tikehau Capital et Absolute Capital Partners. Les bases de données financières (Crunchbase, PitchBook) évaluent le financement cumulé de la société autour de 230 M$. La société revendique par ailleurs un capital « intégralement français », adossé à des acteurs nationaux.

Le rôle d’Absolute Capital Partners

Absolute Capital Partners (ACP) figure parmi les partenaires financiers d’Eclairion. Un indice public éclaire la nature de son intervention : l’entité Fiducie Eclairion Group est immatriculée à l’adresse parisienne d’ACP, au 93 rue Jouffroy d’Abbans. Ce point est cohérent avec le cœur de métier d’ACP, qui recourt notamment à des fiducies-sûretés dans ses opérations de financement structuré.

Fondée autour de 2010, Absolute Capital Partners est une société spécialisée dans le financement alternatif et structuré, historiquement orientée vers l’immobilier. Selon sa présentation publique et les fiches de Preqin et CB Insights, elle structure des solutions de financement sur mesure (dette senior, mezzanine, unitranche) pour des montants allant de 5 à 200 M€, avec des bureaux à Paris, au Luxembourg, à Genève et à Dubaï. Régulée par l’AMF, elle mobilise divers outils — émissions obligataires, fonds d’investissement alternatifs (FIA), véhicules de titrisation et fiducies-sûretés. En 2024, sa filiale AbsoluteCap Venture Lending a investi 100 M€ dans la fintech Unlimitd. Michael Cohen apparaît publiquement, sur LinkedIn, associé à la société et basé aux Émirats arabes unis.

Un déploiement industriel qui s’accélère

L’ambition d’Eclairion dépasse le seul site de l’Essonne. À l’occasion du sommet « Choose France – Édition France », en novembre 2025, la société a annoncé un plan d’investissement de 2,5 Md€ portant sur quatre data centers.

Parmi eux figure le site de Bessé-sur-Braye, en Sarthe, développé sur l’ancienne friche papetière Arjowiggins. Selon Le Journal des Entreprises, ce centre de calcul haute densité représente un investissement de l’ordre de 600 M€ pour une capacité visée de 75 MW, avec une mise en service attendue à partir de 2026. Le choix de réhabiliter des friches industrielles s’inscrit dans la double orientation revendiquée par Eclairion : écoconception et souveraineté. La société a par ailleurs été retenue, aux côtés d’Opcore, dans le cadre d’un appel à projets d’EDF visant à implanter des data centers dédiés à l’IA.

Pour les pouvoirs publics, ces projets illustrent la volonté d’ancrer sur le sol français les capacités de calcul jugées critiques à l’heure des tensions sur l’accès aux GPU. Ils prolongent la dynamique enclenchée lors du Sommet pour l’action sur l’IA de février 2025, qui avait vu la France annoncer 109 Md€ d’investissements dans les infrastructures d’IA.

Questions fréquentes

Où est hébergé le cluster de Mistral AI ?

Dans le data center d’Eclairion à Bruyères-le-Châtel, dans l’Essonne, à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris, en partenariat avec le fournisseur de cloud GPU Fluidstack.

Combien Tikehau Capital a-t-il investi dans Eclairion ?

160 M€ au total : 110 M€ en novembre 2023 puis 50 M€ en février 2025, via sa stratégie « special opportunities ».

Quel est le rôle d’Absolute Capital Partners ?

C’est l’un des financeurs de l’infrastructure d’Eclairion, via des fonds gérés par ses équipes. Absolute Capital Partners est spécialisée dans le financement alternatif et structuré, avec des bureaux à Paris et à Dubaï.

Les 830 M$ correspondent-ils au financement d’Eclairion ?

Non. Il s’agit d’une dette distincte levée par Mistral AI pour l’achat de GPU Nvidia, séparée de l’investissement dans l’infrastructure d’Eclairion.

Sources