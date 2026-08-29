À Toulouse, la rentrée se fera sur papier après la cyberattaque

« Par Patrick Lancier »

À Toulouse, les contrats des contractuels se refont à la main. Les messageries sont à l’arrêt. Les élèves rentrent mardi 1er septembre. Les familles n’auront pas l’espace numérique de travail avant le 7. Le rectorat l’a dit vendredi 28 août, au point presse de rentrée, rapporte La Dépêche samedi.

Les contractuels signent sur papier

« On s’est remis provisoirement à refaire des contrats papier pour les contractuels », a dit le recteur Karim Benmiloud. La phrase est dans La Dépêche. La cyberattaque a visé le ministère de l’Éducation nationale le 25 juillet. L’académie de Toulouse a mis ses serveurs en sommeil le 19 août. Depuis, messageries, site internet et applications métiers sont arrêtés.

À Nantes, Julien Martin, délégué du SNES en Loire-Atlantique, n’a plus de messagerie académique. Il attend son affectation. Une cellule répond au téléphone, et elle est submergée, raconte-t-il à franceinfo. Pour un contractuel, cela veut dire signer à l’ancienne, et chercher son établissement sans mail.

Mardi, les enfants rentrent quand même

Mardi 1er septembre, près de 129 000 élèves des écoles du département, public et privé, et 125 600 collégiens et lycéens rentrent, selon La Dépêche. Les professeurs, eux, lundi 31 août. Yvon Manac’h, proviseur d’un lycée près de Toulouse et représentant du SNPDEN, parle à franceinfo d’une « rentrée en mode dégradé » et d’une « situation de crise ». Il scotche des affiches papier à la porte et écrit à son équipe sur WhatsApp.

Le recteur a assuré, vendredi, que tous les élèves seraient accueillis mardi, écrit 20 Minutes. L’accueil se fera. Les outils, non.

Pronote marche, l’espace numérique attend le 7 septembre

Deux logiciels tiennent encore : Cyclades, pour les examens, et Pronote, le lien avec les familles, précise le rectorat à La Dépêche. Les espaces numériques de travail ne seront activés qu’à partir du 7 septembre. Toutes les messageries des personnels devront ensuite être réinitialisées.

Pour les parents, la première semaine se fera sans cahier de textes en ligne. L’affiche à l’entrée de l’école remplace l’écran.

FAQ

Quand les élèves de Toulouse rentrent-ils ?

Mardi 1er septembre. Les professeurs lundi 31 août. La Dépêche, franceinfo.

Pourquoi parle-t-on de papier ?

Le recteur a dit que l’académie s’était remise, pour un temps, à refaire des contrats papier pour les contractuels. Messageries et applications métiers sont à l’arrêt. La Dépêche, 29 août 2026.

Les familles auront-elles l’espace numérique dès mardi ?

Non. Les ENT sont prévus à partir du 7 septembre. Pronote fonctionne déjà. La Dépêche, 20 Minutes.

Combien d’élèves sont concernés dans le département ?

Près de 129 000 dans les écoles, public et privé, et 125 600 dans les collèges et lycées. La Dépêche. Ce sont les chiffres du département, pas de toute l’académie.

Sources

« Par Patrick Lancier »



